https://static.news.ru/photo/6c60884a-5510-11ea-ab11-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Lu Yang/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что конфликт в сирийской провинции Идлиб может вызвать приток в Европу более 2 млн беженцев. Он добавил, что военный конфликт должен быть немедленно прекращён, так как имеет очень большие шансы перерасти в войну. Об этом сообщает ТАСС.

В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами, — привели слова французского лидера в ТАСС.

Отмечается, что главы Франции и Германии настаивают на четырёхсторонней встрече лидеров России, Турции, Франции и Германии, чтобы урегулировать конфликт в Идлибе.

Ситуация крайне опасна. Вчера погибли ещё двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления. Это может привести к неконтролируемой военной эскалации, — процитировали Эммануэля Макрона в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в Идлибе войной.