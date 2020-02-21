https://static.news.ru/photo/af5e748e-54ae-11ea-b64d-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: trpresidency/twitter.com

Происходящее в сирийском Идлибе является настоящей войной. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мы уже начали там свои действия, — подчеркнул турецкий политик.

По его словам, сегодня вечером у него запланирован телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Результат этой беседы определит поведение Анкары в этом регионе, передаёт РИА Новости.

Мы не отойдём от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима, — подытожил Эрдоган.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган сообщил, что его страна готова к применению всей боевой мощи в случае проведения в сирийском Идлибе военной операции. 19 февраля он заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Москвой по ситуации в Идлибе. По его словам, турецкие военные готовы начать военную операцию, это является «вопросом времени». Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что переговоры Москвы и Анкары по Идлибу не принесли каких-либо результатов, удовлетворяющих Анкару.