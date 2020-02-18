Специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подвёл итоги российско-турецких переговоров. По его словам, Анкара осталась недовольна результатами.
Переговоры Турции и РФ по Идлибу пока не принесли каких-либо результатов, которые могли бы нас удовлетворить, — приводит слова Калына «Интерфакс».
На сегодняшний день турецкая сторона не планирует передислоцировать наблюдательные пункты в провинции Идлиб. Также Анкара намерена отправить дополнительные силы в зону конфликта.
NEWS.ru сообщал, что переговоры между Россией и Турцией завершились в Москве сегодня, 18 февраля 2020 года. Пресса не имела доступа к залу дебатов. Большая часть времени на переговорах была посвящена сочинским соглашениям.
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