Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анкара не удовлетворена переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик сообщил о готовности турецких военных начать военную операцию, назвав её «вопросом времени». Он пояснил, что избежать операции поможет отвод военных Сирии за позиции солдат Турции, уточняет France Presse.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена превратить Идлиб в безопасную зону как для жителей региона, так и для Турции.

Ранее о недовольстве итогами российско-турецких переговоров рассказал пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, писал NEWS.ru.

 

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