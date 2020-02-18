Анкара не удовлетворена переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политик сообщил о готовности турецких военных начать военную операцию, назвав её «вопросом времени». Он пояснил, что избежать операции поможет отвод военных Сирии за позиции солдат Турции,
Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена превратить Идлиб в безопасную зону как для жителей региона, так и для Турции.
Ранее о недовольстве итогами российско-турецких переговоров рассказал пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, писал NEWS.ru.
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