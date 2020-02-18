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Врачи во Франции взяли из организма 29-летней женщины с онкологией семь незрелых яйцеклеток, вырастили их в лаборатории, после чего заморозили. Пациентка прошла курс химиотерапии, оправилась от заболевания, но стала бесплодной. Спустя пять лет ей подсадили оплодотворённую яйцеклетку. В результате 6 июля 2019 года на свет появился мальчик, которого назвали Жюль.

Он стал первым ребёнком, родившимся благодаря новой технологии криоконсервации яйцеклеток, отмечает The Mirror. По словам специалистов, этот случай даёт надежду женщинам с раковыми заболеваниями, которые хотели бы стать мамами и...