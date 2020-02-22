https://static.news.ru/photo/c6896ff8-5574-11ea-bd13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России оценили ситуацию в сирийском Идлибе как серьёзную. РФ вместе с Турцией пытается урегулировать конфликт.

Мы максимально пытаемся не дать этой напряжённости перерасти в более критическую ситуацию. Мы делаем это в контакте с турецкой стороной, — заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Сергей Вершинин.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о почти миллионе сирийцев, уезжающих из Идлиба. Однако российские военные назвали эту информацию фейком, писал NEWS.ru.