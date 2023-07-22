Сейсмолог оценил угрозу землетрясений на турецких курортах Сейсмолог Шебалин: угрозы землетрясений на турецком побережье нет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Опасности возникновения землетрясений на турецком побережье нет, сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в интервью РИА Новости. По его словам, последствия сейсмособытий, произошедших в феврале, никак не повлияли на места отдыха туристов.

Нет. На курортах это никак не сказалось и не скажется. Никакой связи между землетрясением в феврале и курортным сезоном нет, — заявил он.

Сильные землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Тогда магнитуда подземных толчков составляла 7,6 и 7,7. Опасные природные явления случились в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны с интервалом в десять часов. Землетрясения ощущались в 11 населенных пунктах страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

Власти Турции назвали эти события катастрофой века. Число жертв тогда достигло 50,5 тысячи человек. В течение июля в провинции Кахраманмараш регистрировали подземные толчки магнитудой от 3 до 4.

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал, что сильные землетрясения произойдут в Стамбуле до 2030 года. Подземные толчки магнитудой 7,2–7,6 спрогнозировал еще один эксперт Наджи Герюр.