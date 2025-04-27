Сейсмолог назвал крупную проблему Турции после недавних землетрясений Сейсмолог Эйидоган: в Турции есть проблема строительства сейсмоустойчивых зданий

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции остается проблема, связанная со строительством сейсмоустойчивых зданий, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, нужно разработать единые сертификаты безопасности домов.

Проблемы остаются теми же — многочисленные ошибки инженеров-строителей, неправильные расчеты, в том числе связанные с выбором фундамента, десятки их. Помимо этого, система должна дать вам гарантии, — сказал Эйидоган.

Эксперт отметил, что землетрясения, которые произошли в феврале 2023 года, показали, как подрядчики пытались избежать ответственности. Он добавил, что общество забывает о проблемах спустя некоторое время, а потом снова вспоминает о них после новых подземных толчков.

Ранее портал Volcano Discovery сообщил, что вечером 25 апреля в Стамбуле произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов турецкого управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

До этого в Стамбуле произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в районе Силиври на глубине 6,92 километров. Подземные толчки ощущались также в провинции Бурса. Турецким властям пришлось направить спасательные бригады.