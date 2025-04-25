В Стамбуле произошел новый подземный толчок Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Стамбуле

Фото: Xinhua/Liu Lei/Global Look Press

Вечером 25 апреля в Стамбуле произошло новое землетрясение, сообщает портал Volcano Discovery. По данным сейсмологов турецкого управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Землетрясение произошло в 20:33 по московскому времени. Глубина очага составила 10 километров. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 28 километрах юго-западнее района Эсеньюрт в провинции Стамбул, где проживает более 200 тысяч человек. Землетрясение ощущалось по всей территории, сильнее всего — на берегу моря.

Накануне в Стамбуле произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в районе Силиври на глубине 6,92 километров. Подземные толчки ощущались также в провинции Бурса. Турецким властям пришлось направить спасательные бригады.

Вместе с этим турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган предупредил о вероятности масштабного землетрясения в регионе Мраморного моря, которое может затронуть территорию с населением свыше 25 млн человек. Ученый призвал жителей Стамбула и соседних провинций усилить подготовку к возможной катастрофе, особо отметив уязвимость прибрежных зон.