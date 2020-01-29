https://static.news.ru/photo/042a89c0-4218-11ea-a8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет содействовать палестино-израильскому урегулированию, используя резолюции Совбеза. Своё заявление он сделал после того, как в Белом доме обнародовали условия мирного плана США, называемого «сделкой века».

ООН сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей, а также при видении двух государств — Палестины и Израиля — соседствующих друг с другом на основании границ 1967 года, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД РФ прокомментировал «сделку века» президента США. Замглавы ведомства Михаил Богданов заявил, что мнение о ней сначала должны озвучить Израиль и Палестина. Он напомнил, что Москва не является стороной конфликта и не принимает никаких решений в этом вопросе, ровно, как и Вашингтон.