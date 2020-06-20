Количество тех, кому власти Саудовской Аравии запретили выезжать за рубеж по политическим мотивам, растёт и может исчисляться тысячами человек. Об этом пишет один из обозревателей The Washington Post. По этим данным, наследник престола кронпринц Мухаммед вряд ли откажется от этого инструмента давления даже с учётом мощной лоббистской кампании, которая развернулась против него в Соединённых Штатах.

О том, как именно принц Мухаммед продолжает запугивать потенциальную оппозицию даже в условиях эпидемии, говорится в материале The Washington Post. Захват политических заложников становится всё более распространённым инструментом политического манипулирования, подчёркивает семья проживающего в Канаде экс-помощника саудовского министра внутренних дел Саада аль-Джабри. В марте 2020 года власти королевства арестовали двоих его детей и брата, которым не дали выехать из страны несколько лет назад. Это было сделано для того, чтобы заставить молчать самого аль-Джабри, обладавшего доступом к дворцовым тайнам.

Анализ Washington Post демонстрирует, что практика ограничения зарубежных поездок гораздо шире, чем это принято считать, и может быть частью более масштабной системы репрессий внутри королевства. Кронпринц Мухаммед использует эти инструменты для консолидации власти в процессе подготовки к возможному транзиту полномочий, полагают на Западе. Как считают американские официальные лица, скоро король Салман может отказаться от трона в пользу сына.

Король Салман Xinhua/Global Look Press

Те, кто попадает под ограничения, обычно не знают о своём статусе, пока не отправляются в аэропорт или не пытаются пересечь сухопутную границу. Как правило, их останавливают и говорят, что выезд запрещён по распоряжению органов государственной безопасности. Официального письменного объяснения обычно не даётся. Представители попавших под такие санкции семей уверены, что ограничения являются откровенной попыткой оказать давление или заставить вернуться в королевство их беглых родственников.

Безусловно, Саудовская Аравия едва ли является единственной страной на Ближнем Востоке, которая принимает подобные меры. Однако специалисты в области разведки считают, что запреты на выезд представляют собой элемент более широких усилий, чтобы подавить любые вызовы внутри королевской семьи и бизнес-элиты. Часть «невыездного» списка составляют представители клана покойного короля Абдаллы, предшественника Салмана. Не исключено, что таким образом саудовская разведка хочет воспрепятствовать их контакту с западными чиновниками.

Под прицелом и влиятельный клан ас-Судайри. Саудовский источник The Washington Post подсчитал, что среди тех, кто столкнулся с ограничениями на выезд, много родственников и самих фигурантов «антикоррупционных» чисток трёхлетней давности, когда десятки принцев оказались заперты в отеле Ritz Carlton. Их число может достигать 2500 человек. Сейчас в центре внимания саудовской репрессивной машины находятся принцы Ахмед бен Абдель Азиз, Мухаммед бен Наиф и его брат Навваф бен Наиф, которые были задержаны ещё весной этого года по подозрению в государственной измене. Ахмед не только является членом важного Совета по принесению клятвы, который определяет порядок престолонаследия, но и широко рассматривается западными экспертами и чиновниками как возможный претендент на престол. Поэтому вполне вероятно, что госбезопасность не оставит в покое и его родню.

kremlin.ru

Расширение масштабов ограничительных мер может указывать на то, что наследник престола и вправду готовится к транзиту власти, которому, как считает он, могут помешать представители других влиятельных кланов. Важным будет то, как к изменению в политической конфигурации отнесутся западные столицы.