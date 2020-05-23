В последние месяцы в Вашингтоне участились случаи обращения семей и официальных представителей саудовских диссидентов к лоббистским конторам. Причиной стала продолжающаяся кампания давления на тех деятелей, которые оказались в оппозиции наследному принцу Мухаммеду бен Салману. Усиление активности лоббистов направлено не только на ослабление репрессивной политики Эр-Рияда, но и на изменение позиции Вашингтона. У тех, кто объявил войну саудовскому правящему дому, есть свои козыри.
В лоббистское противостояние
Сам Саад аль-Джабри никогда не был публичным критиком принца Мухаммеда, однако играл роль основного советника его главного конкурента — принца Мухаммеда бен Найефа, который возглавлял МВД и был, если верить недавним сообщениям, задержан недавно.
Профессор Вашингтонского института Ближнего Востока, экс-посол США в Йемене Джеральд Фейерштейн отмечает, что в течение десятилетий аль-Джабри был погружён во многие деликатные вопросы, связанные с разведкой. Он может знать достаточно нелестной информации о наследнике саудовского престола. А экс-сотрудник ЦРУ Брюс Ридель, который работает в Брукингском институте, обращает внимание на то, что обширный аппарат МВД дал аль-Джабри доступ ко всем сокровенным секретам, включая коррупционные схемы и преступления.
За помощью к консультантам
Люди, близкие к принцу Салману, говорят, что тот провёл около года в тюрьме строгого режима Аль-Хаир за пределами Эр-Рияда, а затем был переведён под домашний арест на свою столичную виллу вместе с отцом, которого также задержали. Правда, есть основания полагать, что принца снова перевели в тюрьму.
Как предполагают наблюдатели, кампания против принца Салмана два года назад была
Просьба об освобождении из-под стражи накануне наступления Рамадана была опубликована от имени принцессы Басмы бинт Сауд, племянницы нынешнего короля. The New York Times пишет, что её официальные представители пытались нанять адвокатов и консультантов в Вашингтоне и Лондоне с целью добиться освобождения. Правда, пока что, как утверждают родственники принцессы, они не смогли оформить услуги какой-либо компании: власти Саудовской Аравии заморозили банковские счета принцессы после того, как её призыв об освобождении был обнародован в социальных сетях и разошёлся по СМИ.
Многочисленные попытки саудовских диссидентов отстоять свою правоту могут привести если не к ограничительным мерам США против Саудовской Аравии, то точно к новому репутационному удару по кронпринцу Мухаммеду. В том случае, если Саад аль-Джабри решится заговорить, то наследник престола вряд ли сможет реанимировать свой и без того сомнительный имидж.
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