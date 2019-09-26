https://static.news.ru/photo/818ec234-e0eb-11e9-8be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Граждане 49 государств смогут онлайн получить туристическую визу для посещения Саудовской Аравии. Её стоимость составит $80 (около 5150 рублей).

Глава саудовского управления по туризму и наследию Ахмед аль-Хатиб рассказал агентству Reuters , что для женщин-иностранок не будет обязательным ношение абайи — традиционного арабского платья. При этом одежда туристок должна быть «скромной», в том числе на общественных пляжах. Они смогут посещать королевство без сопровождения родственников мужского пола.

Saudi Arabia opens to tourists with investment appeal and no abaya rule https://t.co/jz39ebBxgO pic.twitter.com/kxA1rSvSV8 — Reuters Top News (@Reuters) September 26, 2019

Аль-Хатиб подчеркнул, что на иностранцев, как и на местных жителей, будет распространяться запрет на употребление алкоголя.

У нас будет достаточно туристов, которые приедут в Саудовскую Аравию, чтобы насладиться другими вещами, — отметил он.

До последнего времени страна выдавала только рабочие, семейные и групповые визы для паломников, совершающих хадж.

Осенью 2018 года Саудовская Аравия запустила электронную платформу для оформления виз теми, кто приобрёл билеты на крупные развлекательные и спортивные мероприятия в стране. Этот шаг стал частью стратегии по развитию туристического сектора в королевстве, писал News.ru.