Израиль и Ливан спорят из-за идеи расширить полномочия миротворческих сил ООН, которые патрулируют их общую границу. До 1 июня международная организация должна провести переоценку миссии своих временных сил в этом районе, и израильтяне всё чаще поднимают тему изменения её характера. Тем не менее между государствами есть и другие территориальные проблемы, которые ооновский мандат не покрывает. Это вопрос морских границ. Как ни странно, но теперь он задевает и российские интересы.

Вопрос о пересмотре функционала миротворческого мандата, который поднимает еврейское государство, внушает ливанской шиитской группировке «Хезболла» подозрения, что соседи ищут способ легально прикрыть свои операции по вмешательству. Генсек «партии Аллаха» Хасан Насралла утверждает, что Ливан не против миротворчества ООН — он против того, чтобы миссия, усиленная после Второй ливанской войны середины «нулевых», была каким-либо образом преобразована в ущерб ливанским интересам. За последние недели руководство «Хезболлы» значительно усилило риторику по пограничному вопросу. Глава исполнительного совета организации Хашем Сафиеддин, выступая накануне в эфире местного телевидения, заявил, что Ливан обладает суверенным правом воспользоваться расположенными в морской зоне месторождениями нефти и газа. Они принадлежат Бейруту, подчеркнул политик.

Делимитация границы с Израилем должна учитывать законные интересы Ливана, и никто не может помешать нашему государству начать разработку запасов углеводородов на морском шельфе, — сказал Сафиеддин.

Хашем Сафиеддин khamenei.ir/CC BY 4.0/wikimedia.org

Определение границы пока остаётся частью заявлений, но не реальных дипломатических действий. Разногласия между израильтянами и ливанцами преимущественно касаются принадлежности 870 кв. км в треугольнике между шельфовыми блоками 8 и 9. По мнению Бейрута, морские рубежи были скомпрометированы двусторонними соглашениями Израиля с Кипром. В одностороннем порядке ливанское руководство в 2018 году выдало лицензию на работу в этом районе консорциуму в составе французской Total, итальянской Eni и российской компании НОВАТЭК. К концу 2019 года предполагалось, что разведочное бурение стартует на спорном блоке 9.

Участие россиян в Ливане накануне было усилено созданием Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner). Это отчасти прибавляет веса российской стороне и даёт ей основание претендовать на то, чтобы выдвигать дипломатические инициативы в спорах, которые окружают Бейрут.

Тем не менее, если говорить о спорном треугольнике, то конфликтный потенциал этих противоречий переоценивать нельзя. Ливанцы хотят вести работы в этом районе в ультимативном порядке, не вынося на дискуссию вопрос о статусе месторождений. Методологически действия игроков в рамках этого спора повторяют то, что происходит вблизи побережья Кипра — на месторождении «Афродита», притязания Никосии на которое оспаривается Анкарой. И Кипр, и Турция балансируют в этом районе на грани морского конфликта.

В своём выступлении по случаю 20 годовщины эвакуации израильских войск из Южного Ливана Сафиеддин заметил, что использование ресурсов, находящихся между шельфовыми блоками 8 и 9, помогло бы помочь страдающей ливанской экономике. В действительности углеводороды с шельфа, попади они в руки Бейрута, благоприятным образом могли бы повлиять и на состояние другой страны — Сирии. Власти Арабской Республики не только не имеют доступа к собственным нефтяным ресурсам, оказавшимся под контролем действующих на северо-востоке неправительственных военизированных формирований, но и не располагают достаточными запасами газа для покрытия внутренних потребностей. Транзит топлива из Ливана на сирийскую территорию носил до последнего времени исключительно незаконный характер.

Участием в разрешении территориального спора Россия смогла бы усилить свою репутацию весомого ближневосточного игрока. Однако здесь нельзя не просчитывать потенциальные ответные меры Вашингтона, который в своей внешней политике исходит из презумпции правоты своего ближневосточного союзника — Израиля. Это могло бы повлечь за собой очередной раунд угроз и санкций.