Северо-восток Сирии в очередной раз переживает волнения местных арабских племён. Удавшиеся покушения на влиятельных клановых лидеров провинции Дейр эз-Зор стали поводом для подозрений в адрес автономной администрации северо-восточной Сирии, которая находится под руководством курдских военизированных формирований. Несмотря на то что позже расследование вывело на реальных виновников преступления, потенциал этнического конфликта в этих неподконтрольных Дамаску районах всё равно остаётся довольно высоким.
Наибольший резонанс произвели убийства лидера арабского племени аль-Укайдат Муташара аль-Хавела и главы племени аль-Бакара Али Виса, хотя за последние дни произошла целая череда покушений. Соплеменники убитых возложили ответственность на Демократические силы Сирии (ДСС) — поддерживаемый США многонациональный альянс, основной силой которого являются курдские отряды народной самообороны. Это привело к массовым протестным акциям по всей провинции. Участники манифестаций потребовали от ДСС покинуть некоторые районы Заевфратья. По некоторой информации, при попытке разогнать манифестации курдские отряды открыли огонь по мирным жителям. По версии племенных представителей, ДСС могли инициировать нападения из-за того, что их политика не получает поддержки среди проживающих в неподконтрольных официальному Дамаску районах Заевфратья арабов-суннитов, недовольных засильем курдов в локальных управляющих органах.
В автономной администрации
В дестабилизации региона, который по-прежнему не подчиняется Дамаску, заинтересованы многие игроки — от Турции до Ирана, особенно на фоне сообщений о заключении «нефтяного» контракта между ДСС и американской компанией Delta Energy. Однако, как оказалось, в преступлениях были замешаны как сохраняющиеся элементы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ), так и правительственные силы. Так, курдские ресурсы сообщили о
Подобная ситуация не может не учитываться Пентагоном при планировании своей политики на северо-востоке Сирии. Миссия генерального инспектора операции международной коалиции «Непоколебимая решимость»
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