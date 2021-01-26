Российское посольство в Саудовской Аравии сообщило о взрыве

https://static.news.ru/photo/bb6d0acc-5fcc-11eb-bfd1-fa163e074e61_660.jpg Эр-Рияд, Саудовская Аравия Фото: pexels.com

Дипломаты из России, находящиеся в посольстве в Эр-Рияде, услышали звук взрыва.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего, сообщили в дипломатическом представительстве.

Мы слышали звук взрыва. В данный момент выясняются причины произошедшего, — рассказал представитель дипмиссии.

Он отметил, что российское посольство и его сотрудники не пострадали, передаёт РИА Новости.

По информации местных СМИ, взрыв прогремел в центре города. При этом пользователи соцсетей начали размещать видеоролики, на которых ракета противовоздушной обороны поражает цель в небе. Они предполагают, что так власти отбили воздушную атаку мятежников из Йемена, однако арабская коалиция пока не сделала официального заявления на этот счёт.

Ранее сообщалось, что в Мадриде 20 января произошёл взрыв. Жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.

Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.

Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал, писал NEWS.ru.