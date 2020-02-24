https://static.news.ru/photo/e091ae74-56e1-11ea-8d7f-fa163e074e61_660.jpg Самолёт ТУ-154М Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия выполнит с 25 по 28 февраля наблюдательный полёт над Турцией в рамках реализации Международного договора по открытому небу.

Как сообщил «Интерфаксу» начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, полёт будет выполняться на российском самолёте ТУ-154М ЛК-1 с аэродрома Открытого неба Эскишехир.

Участниками Договора по открытому небу стали 34 государства. Россия ратифицировала его в 2001 году. В рамках миссии страны могут совершать облёты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение страны покинуть Договор по открытому небу. Отмечается, что хоть документ уже подписан, решение не окончательное. Противники соглашения утверждают, что Россия пользуется им для ведения разведывательной деятельности в США.