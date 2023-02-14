Российские спасатели нашли под завалом в Турции кастрюлю с целым состоянием Сотрудники МЧС России нашли под завалами в Турции $150 тысяч

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России нашли под завалами домов в Турции кастрюлю со $150 тысячами, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. По актуальному курсу это более 11 млн рублей. Деньги передали в руки местной полиции.

При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. $150 тысяч под опись были переданы местной полиции, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Юлия Кузнецова рассказала, что лежащие на улице деньги — это вещь, которая выбыла из собственности владельца помимо его воли, однако это не означает, что их может присвоить себе любой желающий. При таком исходе действия нашедшего средства человека не только подпадают под статью 227 Гражданского кодекса РФ, но и могут быть квалифицированы в рамках уголовного производства.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.