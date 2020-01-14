Визит турецкой делегации в Москву для переговоров по Ливии совпал с приездом в российскую столицу главы сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка. Сирийские государственные СМИ сообщили, что он провёл беседу с главой турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом. По некоторым данным, в центре внимания переговорщиков была борьба с курдскими формированиями.

В ходе диалога Мамлюк призвал турецкую сторону выполнять взятые на себя обязательства в рамках сочинского соглашения, пункты которого касаются судьбы сирийской провинции Идлиб, остающейся в руках противников официального Дамаска. В регулярном нарушении согласованного Москвой и Анкарой режима прекращения огня конфликтующие стороны возлагают ответственность друг на друга. По мнению Мамлюка, Турция должна выполнить свои обязательства в отношении очистки региона от террористов и вывода тяжёлых вооружений, а также открытия важнейших дорог Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама. Генерал-майор подчеркнул, что сирийское государство намерено вернуть под свой контроль каждый участок Идлиба «для обеспечения безопасности сирийских граждан, которые используются террористическими организациями в качестве живого щита».

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük başkanlığındaki heyetler Moskova’da görüştü. pic.twitter.com/lJyHQR3wLN — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) January 14, 2020

Источники турецких журналистов свидетельствуют о том, что в ходе переговоров Мамлюк и Фидан обсудили возможность совместных действий против курдских формирований на северо-востоке Сирии. В настоящее время они продолжают оставаться в составе многонациональной структуры Демократические силы Сирии, и часть из них по-прежнему сотрудничает с США. Тем не менее, как российская, так и турецкая стороны пытаются оказать давление на курдские группы — особенно на фоне разнонаправленных заявлений администрации главы США Дональда Трампа. Официальный Дамаск также хотел бы кадровой «переплавки» курдских формирований и возвращения всех северо-восточных территорий Сирии, которые концентрируют огромные залежи углеводородов, — того, чего сейчас так не хватает сирийскому правительству. Официальная Анкара здесь способна помочь Дамаску только усилением военного давления на курдские формирования.

Мамлюк уже вёл прямые переговоры с турками. Так, в конце 2018 года он посетил город Анталья в Турции, где встречался с делегацией турецкой разведки. Визит носил секретный характер. Тем не менее, сведения о нём просочились в прессу. Представители президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтверждали, что между сирийской и турецкой разведкой существует низкий уровень контактов, однако отрицали, что разговор с Мамлюком является признанием легитимности лидера САР Башара Асада. По некоторым данным, Россия, как правило, наблюдает за ходом таких переговоров и несёт ответственность за «транспортировку» сирийского генерал-майора. Так, в конце 2018 года Мамлюк сначала прибыл на российскую базу Хмеймим, а после этого его через Средиземное море на частном катере довезли до Антальи.

Парадоксально, но последние переговоры между главами разведывательных ведомств Турции и Сирии прошли на фоне жёстких заявлений Эрдогана в адрес сирийского правительства. Так, выступая в парламенте Турции, глава государства заявил, что Анкара готова в одностороннем порядке оказать противодействие войскам Асада, если те попытаются нарушить «режим тишины» в Идлибе. По словам Эрдогана, ответственность за то, чтобы «препятствующий политическому процессу режим отказался от акций, ведущих к кровопролитию», лежит на всех. При этом турецкий лидер обратил внимание на то, что Анкара и Москва «в последние дни вели очень интенсивные переговоры, в результате которых договорились о перемирии в Идлибе». Как отметил президент Турецкой Республики, в связи с тем, что в Сирии «нет легитимного правительства, которое бы представляло интересы всего народа», переговоры приходится вести с Россией. Однако объяснять беседу с Мамлюком турецкое руководство не считает нужным, также как страны Запада не комментируют передвижения чиновника по Европе, несмотря на введённые в отношении него персональные санкции.