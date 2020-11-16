Остановить развал: разведка Сирии решилась на секретные переговоры в Турции

Турецкая столица стала местом встречи главы сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка с окружением президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Целью визита руководителя силового ведомства во враждебный лагерь стала необходимость координации усилий в борьбе с некоторыми курдскими фракциями, сохраняющими контроль над северо-востоком Сирии. Скорое вступление в должность президента США Джо Байдена, как ожидается, может изменить положение дел в этой части арабской республики.

О неожиданной поездке Мамлюка сообщил сын бывшего министра обороны Сирии Фирас Тлас, который с начала гражданского конфликта живёт в эмиграции, однако обладает доступом к некоторым секретам президентского дворца в Дамаске. По его словам, генерал-майор посетил Анкару при посредничестве российской стороны. Тлас утверждает, что переговоры были посвящены влиянию леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-восток Сирии. Именно под эгидой борьбы с РПК турецкая сторона проводила свои наиболее масштабные наступательные операции в соседней стране. Как заявил Тлас, встреча в Анкаре оказалась провальной прежде всего из-за ограниченности того мандата, который предоставлен Мамлюку сирийским лидером Башаром Асадом. В Турции — на неофициальном уровне — не раз в последнее время отмечали, что готовы к контактам с официальным Дамаском на уровне глав разведывательных ведомств, однако в рамках переговорного процесса судьба северо-восточных районов Сирии оказывается очень тесно переплетена с ситуацией в других частях страны.

Али Мамлюк rozana.fm

Контакты сирийской и турецкой разведок происходили и раньше. Наиболее значимая встреча состоялась в январе этого года в Москве, когда Мамлюк провёл переговоры с главой турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом. На тот моменты контакты также были организованы российской стороной. Фидан заявил Мамлюку о необходимости разработать совместную стратегию борьбы с курдскими отрядами народной самообороны, которые, как считает Анкара, тесно связаны с РПК. Турция тогда выразила уверенность в том, что сотрудничество и координация между разведывательными службами нужны в целях предотвращения нежелательных инцидентов «на земле». Правда, то, что январские переговоры между главами разведок фактически состоялись «на полях» встречи, посвящённой ливийскому кризису, дало основания говорить, что турецкая сторона рассчитывает на некоторые уступки в бывшей Джамахирии, где она также имеет непосредственное военное присутствие. Так или иначе, московские переговоры не привели к каким-то масштабным соглашениям.

Дамаск Сергей Бобылев/ТАСС

Вполне вероятно, что нынешние контакты в Анкаре были посвящены не РПК как таковой, а угрозе курдского влияния в целом. Катализатором стали выборы американского президента, о победе в которых заявил Байден. Один из исследователей курдских фракций Томас Макклюр высказал уверенность в том, что триумф кандидата от Демократической партии —— «лучшее, на что может надеяться» так называемая Рожава — регион Сирийского Курдистана. По его словам, есть ожидания, что Байден выберет «более стабильный подход к Северной и Восточной Сирии». Избранный президент, скорее всего, попытается исправить последствия трамповской политики на Ближнем Востоке. В частности, с его приходом курдская администрация северо-востока Сирии может получить шанс на более активную защиту интересов со стороны США. Дамаск и Анкара прекрасно это понимают. Интрига заключается только в том, смогут ли они договориться между собой раньше, чем Байден примет присягу и официально вступит в должность главы государства.