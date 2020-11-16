Остановить развал: разведка Сирии решилась на секретные переговоры в Турции

Турецкая столица стала местом встречи главы сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка с окружением президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Целью визита руководителя силового ведомства во враждебный лагерь стала необходимость координации усилий в борьбе с некоторыми курдскими фракциями, сохраняющими контроль над северо-востоком Сирии. Скорое вступление в должность президента США Джо Байдена, как ожидается, может изменить положение дел в этой части арабской республики.
О неожиданной поездке Мамлюка
Контакты сирийской и турецкой разведок происходили и раньше. Наиболее значимая встреча состоялась в январе этого года в Москве, когда Мамлюк провёл переговоры с главой турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом. На тот моменты контакты также были организованы российской стороной. Фидан заявил Мамлюку о необходимости разработать совместную стратегию борьбы с курдскими отрядами народной самообороны, которые, как считает Анкара, тесно связаны с РПК. Турция тогда выразила уверенность в том, что сотрудничество и координация между разведывательными службами нужны в целях предотвращения нежелательных инцидентов «на земле». Правда, то, что январские переговоры между главами разведок фактически состоялись «на полях» встречи, посвящённой ливийскому кризису, дало основания говорить, что турецкая сторона рассчитывает на некоторые уступки в бывшей Джамахирии, где она также имеет непосредственное военное присутствие. Так или иначе, московские переговоры не привели к каким-то масштабным соглашениям.
Вполне вероятно, что нынешние контакты в Анкаре были посвящены не РПК как таковой, а угрозе курдского влияния в целом. Катализатором стали выборы американского президента, о победе в которых заявил Байден. Один из исследователей курдских фракций Томас Макклюр