Путин поздравил нового президента ОАЭ с избранием Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян / Фото Mark Thomas / Parsons Media/Globalv Look Press

Российский лидер Владимир Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединённых Арабских Эмиратов, сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме Путин выразил надежду на то, что деятельность нового руководителя ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию российско-эмиратских отношений.

Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Объединённых Арабских Эмиратов, — говорится в обращении.

Путин пожелал новому президенту ОАЭ успехов, крепкого здоровья и благополучия. Также он заявил, что рассчитывает продолжить совместную работу с руководством ОАЭ по двусторонним и международным вопросам.

Федеральный верховный совет ОАЭ 14 мая избрал новым президентом наследного принца, эмира Абу-Даби, шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. Это решение последовало после смерти бывшего президента Халифы ибн Заида Аль Нахайяна, который умер 13 мая после продолжительной болезни. В тот же день в стране объявили 40-дневный траур.

Аль Нахайян был вторым президентом ОАЭ. Он занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нём он сменил своего отца — Заида ибн Султана Аль Нахайяна — после его смерти. Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян также является сыном первого президента Эмиратов Заида ибн Султана.





