Проверка Сирией: соглашения России и Турции попали под обстрел

Жители северо-западных районов Сирии, остающихся в руках противников центрального правительства, сообщили о возобновившихся ударах со стороны его войск. Ситуация оставалась непростой на протяжении последних недель, особенно в тех зонах, которые подпадают под действие российско-турецких договорённостей о прекращении огня. Накануне Турция задействовала канал коммуникации с российскими партнёрами, чтобы удержать официальный Дамаск от дальнейших шагов. Эксперты утверждают, что перезаключить российско-турецкую сделку нельзя — в распоряжении сторон, похоже, остаётся только язык силы.

О том, что 22 марта силы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли западную сельскую местность Алеппо, а также юг провинции Идлиб, сообщили источники «Аль-Араби аль-Джадид». Как отмечают собеседники арабского издания, под ударом оказались именно те области, на которые распространяются двусторонние договорённости РФ и Турции о прекращении огня на севере Арабской Республики. Эти сообщения подтвердило турецкое министерство национальной обороны.

Режим Асада в очередной раз атаковал невинных мирных жителей Сирии, — говорится в официальном заявлении ведомства. — В результате ударов артиллерии по населённому пункту аль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребёнка. Режим вновь совершил преступление против человечности, нанеся удары по госпиталю, в результате которых получили ранения также десять человек.

В Анкаре отмечают, что российские военные были тут же проинформированы о случившемся «для незамедлительного прекращения нападений». Турция продолжает следить за развитием событий, подчёркивают в оборонном ведомстве республики. Но ситуация выглядит тревожно.

Ранние признаки обострения вблизи подответственных турецким силам районов дали знать о себе в начале месяца, когда формирования САА нанесли масштабный удар по нефтяным автоцистернам в провинции Алеппо. Турецкая сторона после этого решилась на асимметричные ответные действия, существенно усилив позиции вблизи Айн-Исы — расположенного в другой части Сирии города, практически на подступах к которому она остановила свою последнюю военную операцию «Источник мира». В Айн-Исе остаются курдские военизированные формирования, вывода которых Анкара, похоже, так и не добилась от Москвы.

О том, что российско-турецкое сотрудничество по сирийскому досье переживает не самые простые времена, власти стран в последнее время говорят публично. Неделей ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заметил, что некоторые проблемы действительно есть, однако в его трактовке дело упирается в сохранение террористических элементов в подконтрольных оппозиции анклавах в Арабской Республике. Его высказывания почти совпали по времени с заявлением заместителя главы Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова, который был менее осторожен в оценках и отметил, что в Москве встревожены «переброской военной техники вооружённых сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населённого пункта Айн-Иса провинции Ракка».

Взаимные обстрелы между лояльными Анкаре силами и САА носят спорадический характер. Однако после особо жестоких эпизодов властям России и Турции как основным гарантам мирного урегулирования нередко приходилось согласовывать новые параметры режима прекращения огня. Пока нет видимых поводов ожидать, что страны решатся на новые договорённости, однако эксперты выдвигают предположение , что характер тех действий, которые предпринимают в последнее время как турецкие силы, так и САА, указывает на «изношенность» российско-турецких договорённостей о прекращении огня от 2019 и 2020 годов.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов выразил уверенность, что предыдущие соглашения президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии пока что не нуждаются в изменениях.

Скорее всего, Турция будет их увязывать с сочинским меморандумом по северо-востоку Сирии. То есть тогда (в случае «обновления» сделки. — NEWS.ru) придётся пересматривать весь пакет соглашений. На это вряд ли стороны пойдут. В нынешних условиях играют роль уже не какие-то соглашения, а способность сторон продавливать военное решение или, наоборот, демонстрировать волю, чтобы отвратить силовой сценарий. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

По словам аналитика, мяч находится в руках президента Башара Асада. Однако, если он будет и дальше усиливать давление на провинцию Идлиб, а турецкие военные, в свою очередь, откажутся от ответных действий, то вполне вероятно, что новой военной кампании не избежать, заключает собеседник NEWS.ru.