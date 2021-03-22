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Ближний Восток

Проверка Сирией: соглашения России и Турции попали под обстрел

В Анкаре призывают Москву удержать Дамаск от новых нападений
17:04, 22 марта 2021 10
Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Жители северо-западных районов Сирии, остающихся в руках противников центрального правительства, сообщили о возобновившихся ударах со стороны его войск. Ситуация оставалась непростой на протяжении последних недель, особенно в тех зонах, которые подпадают под действие российско-турецких договорённостей о прекращении огня. Накануне Турция задействовала канал коммуникации с российскими партнёрами, чтобы удержать официальный Дамаск от дальнейших шагов. Эксперты утверждают, что перезаключить российско-турецкую сделку нельзя — в распоряжении сторон, похоже, остаётся только язык силы.

О том, что 22 марта силы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли западную сельскую местность Алеппо, а также юг провинции Идлиб, сообщили источники «Аль-Араби аль-Джадид». Как отмечают собеседники арабского издания, под ударом оказались именно те области, на которые распространяются двусторонние договорённости РФ и Турции о прекращении огня на севере Арабской Республики. Эти сообщения подтвердило турецкое министерство национальной обороны.

Режим Асада в очередной раз атаковал невинных мирных жителей Сирии, — говорится в официальном заявлении ведомства. — В результате ударов артиллерии по населённому пункту аль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребёнка. Режим вновь совершил преступление против человечности, нанеся удары по госпиталю, в результате которых получили ранения также десять человек.

В Анкаре отмечают, что российские военные были тут же проинформированы о случившемся «для незамедлительного прекращения нападений». Турция продолжает следить за развитием событий, подчёркивают в оборонном ведомстве республики. Но ситуация выглядит тревожно.

Ранние признаки обострения вблизи подответственных турецким силам районов дали знать о себе в начале месяца, когда формирования САА нанесли масштабный удар по нефтяным автоцистернам в провинции Алеппо. Турецкая сторона после этого решилась на асимметричные ответные действия, существенно усилив позиции вблизи Айн-Исы — расположенного в другой части Сирии города, практически на подступах к которому она остановила свою последнюю военную операцию «Источник мира». В Айн-Исе остаются курдские военизированные формирования, вывода которых Анкара, похоже, так и не добилась от Москвы.

О том, что российско-турецкое сотрудничество по сирийскому досье переживает не самые простые времена, власти стран в последнее время говорят публично. Неделей ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заметил, что некоторые проблемы действительно есть, однако в его трактовке дело упирается в сохранение террористических элементов в подконтрольных оппозиции анклавах в Арабской Республике. Его высказывания почти совпали по времени с заявлением заместителя главы Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова, который был менее осторожен в оценках и отметил, что в Москве встревожены «переброской военной техники вооружённых сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населённого пункта Айн-Иса провинции Ракка».

Взаимные обстрелы между лояльными Анкаре силами и САА носят спорадический характер. Однако после особо жестоких эпизодов властям России и Турции как основным гарантам мирного урегулирования нередко приходилось согласовывать новые параметры режима прекращения огня. Пока нет видимых поводов ожидать, что страны решатся на новые договорённости, однако эксперты выдвигают предположение, что характер тех действий, которые предпринимают в последнее время как турецкие силы, так и САА, указывает на «изношенность» российско-турецких договорённостей о прекращении огня от 2019 и 2020 годов.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов выразил уверенность, что предыдущие соглашения президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии пока что не нуждаются в изменениях.

Скорее всего, Турция будет их увязывать с сочинским меморандумом по северо-востоку Сирии. То есть тогда (в случае «обновления» сделки. — NEWS.ru) придётся пересматривать весь пакет соглашений. На это вряд ли стороны пойдут. В нынешних условиях играют роль уже не какие-то соглашения, а способность сторон продавливать военное решение или, наоборот, демонстрировать волю, чтобы отвратить силовой сценарий.

Кирилл Семёнов

эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

По словам аналитика, мяч находится в руках президента Башара Асада. Однако, если он будет и дальше усиливать давление на провинцию Идлиб, а турецкие военные, в свою очередь, откажутся от ответных действий, то вполне вероятно, что новой военной кампании не избежать, заключает собеседник NEWS.ru.

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