Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Министр внутренних дел Ирака Ясин аль-Ясири прибыл в «зелёную зону» в Багдаде на фоне массовых акций протеста перед посольством Соединённых Штатов.

Об этом в Twitter передаёт Conflict News. Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста в Багдаде подожгли и выломали ворота посольства США и пошли на штурм. Персонал дипмиссии частично эвакуирован....