Толпа протестующих в Багдаде прорвалась на территорию посольства США в республике. Момент штурма попал на видео. Митингующие воспользовались одной из арок.
По предварительным данным, недовольные пытаются поджечь дипведомство,
UPDATE:— Global News (@GlobalNewsIL)
#Iraqiprotesters have got a little way inside the #USembassyin Baghdad. They’re setting fires. Video by @Mustafa_salimb @LizSly pic.twitter.com/HMe2GMrEIf 31 декабря 2019 г.
Народные волнения вызваны авианалётом Белого дома на позиции шиитской вооружённой группировки «Катаиб Хезболлах».
Накануне иракцы начали штурмовать представительство Штатов в республике, разбили палаточный лагерь около учреждения. Часть американских дипломатов удалось эвакуировать.
В конце декабря Вашингтон отдал приказ ударить по «Катаиб Хезболлах». В результате бомбардировки погибли около 25 человек, свыше 50 получили травмы, писал NEWS.ru.
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