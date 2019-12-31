Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Толпа протестующих в Багдаде прорвалась на территорию посольства США в республике. Момент штурма попал на видео. Митингующие воспользовались одной из арок.

По предварительным данным, недовольные пытаются поджечь дипведомство, передаёт Global News в социальной сети Twitter.

Народные волнения вызваны авианалётом Белого дома на позиции шиитской вооружённой группировки «Катаиб Хезболлах».

Накануне иракцы начали штурмовать представительство Штатов в республике, разбили палаточный лагерь около учреждения. Часть американских дипломатов удалось эвакуировать.

В конце декабря Вашингтон отдал приказ ударить по «Катаиб Хезболлах». В результате бомбардировки погибли около 25 человек, свыше 50 получили травмы, писал NEWS.ru.

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