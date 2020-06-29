Сирийская война далека от завершения и играет новыми красками: на юге страны силы Асада последние несколько дней ведут боевые действия с отрядами 5-го корпуса, сформированного российскими военными советниками. Командир одной из бригад этого особого соединения — бывший оппозиционер, однако его противостояние с сирийским режимом в новом статусе — это не бессмысленный бунт, а расчётливая позиция, которую, очевидно, поддерживает Москва.

На юге Сирии продолжается обострение ситуации после перестрелок между 8-ой бригадой 5-го корпуса с одной стороны и сирийскими службами безопасности с другой из-за конфликтов на блокпостах. Известно о погибших и раненых с двух сторон. Эскалация была ожидаемой — 21 июня в южном сирийском городе Босра Аш-Шам состоялись массовые шествия, которые, вопреки сообщениям пропагандистских ресурсов, не были направлены против американского «закона Цезаря». Люди протестовали против Асада и его формирований после того, как один из бывших повстанцев погиб от рук «проиранских боевиков». Среди мирных жителей был замечен командующий 8-ой бригады 5-го корпуса Ахмад аль-Ауд — бывший командир оппозиционной группы «Шабаб ас-Сунна», который присоединился к революции в 2011 году. Сейчас под его командованием вдвое больше людей, чем в 2018-м, и, по словам источников, он один из тех командиров, кто помогает в рекрутинге сирийцев для помощи Хафтару.

Ahmad Al-Oda, the commander of the Eighth Brigade of the Fifth Corps, was marching with the protestors in Busra Al-Sham #Daraa today. pic.twitter.com/fEjwnR1Eqe — Abdo Jabassini (@Syrianzo) June 21, 2020

Пример юга, «колыбели» сирийской революции, с одной стороны, иллюстрирует, что происходит с территориями, которые перешли под контроль режима, но где сохранился достаточно высокий уровень антиправительственных настроений, с другой — демонстрирует стремление Москвы достигать компромисса с региональными и внерегиональными игроками. В 2018 году Россия, США, Израиль и Иордания достигли соглашения о примирении повстанческих территорий на юго-западе страны с Дамаском. Тогда Москва на границе с Израилем начала реализовывать план формирования «суннитского буфера» — для минимизации присутствия иранского Корпуса стражей исламской революции и многочисленных лояльных Тегерану местных и зарубежных отрядов ополченцев, которые неоднократно обещали Израилю открыть «сирийский фронт» в их «оси сопротивления».

Россия фактически выступила гарантом существования в регионе бывших оппозиционеров и пообещала обеспечить безопасность, если они согласны воевать с ячейками «Исламского государства» (запрещено в РФ). Так, к апрелю 2019 года бывшие боевики Южного фронта Сирийской свободной армии составили более 75% бойцов развёрнутой в провинции Дераа 8-ой бригады 5-го штурмового добровольческого корпуса — формирования, которое несколько лет напрямую управлялось российским генералом и офицерами на различных уровнях командования. Это дало свои плоды — местные подавили лояльное ИГ подполье и передали спецслужбам Асада сотни задержанных боевиков, однако с самого начала они сталкивались с рядом проблем.

Во-первых, в борьбу за привлечение бывших оппозиционеров включился брат президента Сирии — командующий 4-ой дивизией Махер Асад, имеющий довольно тесные связи с Ираном. Под крылом 4-ой дивизии действует довольно много проиранских формирований, в том числе и иностранных, а также соединение обеспечивает прикрытие для активности «Хезболлы» и КСИР возле израильской границы.

Во-вторых, на юге резко ухудшился уровень жизни из-за снижения роли или ликвидации местных советов (гражданских администраций, которые создавались на территориях оппозиции для обеспечения нужд населения) и различных НКО и НПО.

Mahmoud Khattab/Global Look Press

В-третьих, пункты мирного соглашения (между режимом и бывшими оппозиционерами) не выполнялись. Дамаск также пытался проводить репрессии и фабриковать уголовные дела на бывших ополченцев, держать в заключении задержанных без конкретных обвинений, устраивать поборы на блокпостах и т. д.

Российские военнослужащие регулярно проводят встречи с местными жителями провинции в попытке погасить протестный потенциал. По сообщениям, недавно в Дераа был открыт опорный пункт в одном из отелей, цель которого — получать информацию о задержанных Дамаском от их родственников. Однако местные скептически оценивают эти усилия, поскольку, по их словам, списки задержанных были переданы давно и новые не требуются — достаточно выполнять условия соглашения 2018 года. Однако в роли противовеса выступают бойцы 5-го корпуса, который сейчас расширяется на юге. Например, они неоднократно атаковали контрольно-пропускные пункты 4-ой дивизии за попытки репрессий населения, при этом российские военные вроде как становились на сторону бывших повстанцев. В свою очередь лояльные Ирану силы постоянно пытаются ликвидировать представителей 5-го корпуса и свалить вину за атаки на подпольную группу «Народное сопротивление».

Такая ситуация ставит Москву перед дилеммой. Если она пытается защитить и выпестовать ту же 8-ю бригаду или другие подразделения в составе 5-го корпуса, то необходимо снять вопросы у Дамаска, который видит в этих действиях поощрение автономии на юге и покушение на контрабандный трафик. Если же РФ пытается создать армию нового облика на своих условиях, то это требует громадных ресурсов в общесирийском масштабе, поскольку в пику российским проектам Иран активно инвестирует в 4-ю дивизию и Республиканскую гвардию. В конце концов, половинчатые решения могут привести к их более активному саботажу со стороны Дамаска.