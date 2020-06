На юге Сирии продолжается обострение ситуации после перестрелок между 8-ой бригадой 5-го корпуса с одной стороны и сирийскими службами безопасности с другой из-за конфликтов на блокпостах. Известно о погибших и раненых с двух сторон. Эскалация была ожидаемой — 21 июня в южном сирийском городе Босра Аш-Шам состоялись массовые шествия, которые, вопреки сообщениям пропагандистских ресурсов, не были направлены против американского «закона Цезаря». Люди протестовали против Асада и его формирований после того, как один из бывших повстанцев погиб от рук «проиранских боевиков». Среди мирных жителей был замечен командующий 8-ой бригады 5-го корпуса Ахмад аль-Ауд — бывший командир оппозиционной группы «Шабаб ас-Сунна», который присоединился к революции в 2011 году. Сейчас под его командованием вдвое больше людей, чем в 2018-м, и, по словам источников, он один из тех командиров, кто помогает в рекрутинге сирийцев для помощи Хафтару.

Ahmad Al-Oda, the commander of the Eighth Brigade of the Fifth Corps, was marching with the protestors in Busra Al-Sham #Daraa today. pic.twitter.com/fEjwnR1Eqe