При пожаре на свадьбе в Ираке погибли 100 человек

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате пожара на свадьбе в Ираке погибли 100 человек, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные органы здравоохранения. Еще более 150 человек получили ранения.

Инцидент произошел во время свадебной церемонии в городе Хамдания. По данным управления гражданской обороны, торжественный зал был оборудован легковоспламеняющимися панелями, что нарушало правила техники безопасности. Также были обнаружены нарушения в системах влажной сигнализации и тушения пожаров, не соответствующих стандартам безопасности.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять меры по оказанию помощи пострадавшим. Для этой цели ведомство направило дополнительные силы и средства из различных регионов страны, включая Багдад.

Ранее сообщалось, что во время пожара на нефтебазе в поселке Холодные Ключи Оренбургской области пропал без вести 37-летний сотрудник предприятия «Энергоресурс». Другой работник нефтебазы получил 50% ожогов тела и был доставлен в больницу.

Также сообщалось, что в мечети крупнейшего города Назрани в Ингушетии прогремел взрыв. Возгорания в результате взрыва не возникло. Пострадавших и разрушений выявлено не было. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия.