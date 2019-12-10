https://static.news.ru/photo/3d976682-1b54-11ea-963e-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Башар Асад считает, что Европа столкнулась с проблемой беженцев из-за прежней помощи террористам на территории Сирии.

Мы должны начать с простого вопроса: кто создал эту проблему? Почему у вас есть беженцы в Европе? Это простой вопрос: из-за терроризма, который поддерживается Европой, США, Турцией. Но Европа была основным игроком в создании хаоса в Сирии, — цитирует политика Al-Masdar News.

Также Асад отметил, что людям трудно оставаться в Сирии из-за переизбытка оружия и общего хаоса. Главной причиной начала войны политик считает терпимое отношение к экстремизму. Второй причиной он назвал оставленных без присмотра преступников, которые готовы к восстанию против общественного порядка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Сената США готовится признать Россию спонсором терроризма. Соответствующий законопроект рассмотрят в ближайшее время.