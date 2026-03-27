«Прекратить кровопролитие»: Россия обратилась с жестким призывом в СБ ООН РФ на консультациях в СБ ООН призвала прекратить эскалацию на Ближнем Востоке

Россия на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН выступила с призывом к членам организации сконцентрироваться на деэскалации конфликта в Иране. В постпредстве РФ подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования, указано в Telegram-канале российской миссии.

Призвали членов Совета Безопасности сфокусироваться на деэскалации, прекращении кровопролития и боевых действий всеми сторонами, а также политико-дипломатическом урегулировании, — отмечается в сообщении.

Также на заседании представители РФ рассказали о гуманитарной помощи, которую Москва оказывает иранскому народу при поддержке партнеров. Заседание Совбеза состоялось на фоне продолжающейся уже месяц военной кампании США и Израиля против Ирана. Россия неоднократно выступала за мирное урегулирование конфликта и призывала стороны вернуться за стол переговоров.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры. В центре внимания оказалась ситуация в Ближневосточном регионе, а также вопросы судоходства в Ормузском проливе, проинформировал МИД Исламской Республики.