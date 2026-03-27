Лавров связался с Ираном для проведения срочных переговоров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры. В центре внимания оказалась ситуация в Ближневосточном регионе, а также вопросы судоходства в Ормузском проливе, проинформировал МИД Исламской Республики.

Иранский министр рассказал российскому коллеге о нестабильной обстановке в проливе, подчеркнув, что проход судов осуществляется только по согласованию с иранскими властями. Лавров, в свою очередь, указал на необходимость строгого соблюдения Устава ООН и подтвердил готовность Москвы продолжать консультации, направленные на снижение напряженности в регионе.

Разговор состоялся на фоне продолжающейся военной эскалации между Ираном и США с Израилем, которая длится уже месяц. Россия неоднократно призывала стороны к деэскалации и возвращению к дипломатическим методам урегулирования.

Ранее Лавров в интервью France Télévisions обратил внимание, что члены администрации президента США с бравадой говорят о хладнокровных убийствах руководства Ирана, включая верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. При этом такие высказывания дипломат назвал циничными.

