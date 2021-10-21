Пределы партнёрства: Иран определил области конкуренции с РФ

В ходе четырёхдневного визита в Россию глава Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммад Хосейн Багери обсудил укрепление военно-технического сотрудничества (ВТС), которое стало возможным благодаря снятию международных ограничений на поставки вооружений в Исламскую Республику. Оборонное взаимодействие с Москвой военачальник назвал беспрецедентно широким по масштабу, однако перечислял и вполне конкретные области, где отношения стран носят конкурентный характер. В экспертной среде считают, что визит главным образом определил судьбу оружейных контрактов между странами, но в то же время был призван направить политический сигнал критикам Тегерана.

О том, что визит Багери затронет разные аспекты ВТС, было известно до официального начала поездки. Военачальник пояснил, что его страну на данном этапе интересует выполнение заключённых ранее с Россией соглашений о поставках истребителей, учебных самолётов и военных вертолётов.

Данные договорённости были заключены после отмены оружейного эмбарго, — уточнял он.

Против Исламской Республики с одобрения Совета Безопасности ООН долгое время действовали запретительные меры, которые касались поставок в страну обычных вооружений. Они прекратили своё действие в 2020 году, несмотря на попытки администрации президента США пролонгировать их. В Тегеране отмечали, что после снятия эмбарго ВТС с такими странами, как РФ и Китай, перейдёт на качественно иной этап.

По оценкам самого Багери, военное взаимодействие РФ и Ирана носит «беспрецедентно широкомасштабный» характер. В частности, об этом военачальник сказал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которого он также поблагодарил за поддержку при недавнем вступлении иранской стороны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери Вадим Савицкий/ТАСС

В свою очередь Шойгу выразил готовность России поддерживать динамичный и многоплановый характер оборонных контактов с Исламской Республикой.

Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений, — отметил министр.

Он напомнил, что Москва и Тегеран активно работают на сирийской арене. Возможности для более тесного сотрудничества сейчас открываются и в Афганистане, где после прихода к власти движения «Талибан» (запрещено в России) усилилась активность других террористических элементов.

Тем не менее в своём интервью телеканалу «Россия 24» Багери не забыл упомянуть и об областях, где характер взаимоотношений между РФ и Ираном носит, скорее, конкурентный характер.

Думаю, в долгосрочной перспективе мы стратегические партнёры и единомышленники. И если и будет между нами конкуренция, то разве что в области торговли нефтью и газом, которыми так богаты наши страны, — отметил военачальник.

По большому счёту, взаимодействие с Россией в Иране не расценивают как некий геополитический крен в одну сторону. Так, подводя итоги своей недавней поездки в Россию, Ливан и Сирию глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заметил , что сфокусированность руководства Исламской Республики на укреплении связей с такими государствами, как Россия и Китай, вовсе не означает, что её отношения с западными столицами должны быть полностью свёрнуты.

По словам главы дипведомства, внешнеполитическая программа администрации президента Ирана Эбрахима Раиси — «это сбалансированная внешняя политика при активной, динамичной и интеллектуальной дипломатии».

Наша ориентация на Азию и наш регион не означает, что мы не обращаем внимание на другие регионы, включая Запад. Одна из характеристик сбалансированной внешней политики заключается в том, что мы будем уделять внимание нашим приоритетам, используя любую возможность в других регионах, — отмечал он.

Одно из исследований американской аналитической корпорации RAND, посвящённое внутригосударственным дискуссиям в Исламской Республике, фиксирует, что Москва и Тегеран хоть и сотрудничают по ряду проблем, но сохраняют принципиальные противоречия. Тактическое партнёрство двух стран авторы исследования называют вынужденным, обращая внимание на то, что отношения Ирана с глобальными державами долгое время были источником напряжённости внутри местного истеблишмента.

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В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что сам визит Багери планировался достаточно давно.

Визиты высокопоставленных российских и иранских военных делегаций друг к другу в последние годы стали практически регулярным явлением. Россия и Иран сейчас достаточно тесно взаимодействуют по целому кругу вопросов, требующих постоянных контактов между военными, — от Сирии до ситуации в Афганистане. Кроме того, после снятия международных ограничений на поставки вооружений в Иран вновь важное место занимает вопрос усиления военно-технического сотрудничества между странами. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Аналитик указал и на высказывания самого Багери, который по прилёте в Москву заявил, что будет обсуждаться в том числе реализация достигнутых ранее соглашений о поставках боевых самолётов и пр.

По словам собеседника NEWS.ru, определённый политический сигнал этот визит тоже несёт. Его можно отнести к «очевидному жесту политической поддержки Тегерана со стороны Москвы», подытожил Лямин.