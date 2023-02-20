Появились первые данные о пострадавших при новом землетрясении в Турции CNN Turk: в Хатае после землетрясения погибла женщина, четверо под завалами

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Женщина погибла в результате землетрясения в турецком городе Самандаг провинции Хатай. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой источники. Также сообщается, что под завалами находятся по меньшей мере четыре человека.

По информации телеканала, женщине на голову упал кусок бетона. Кроме того, в городе Дефне, эпицентре нового землетрясения, под завалами находятся как минимум четверо. Одного из них спасатели пытаются вытащить из-под обломков здания.

Власти попросили местных жителей не приближаться к зданиям, поскольку часть местных жителей решили вернуться в свои жилища, решив, что опасность миновала или для того, чтобы забрать личные вещи.

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай сообщил журналистам, что в результате инцидента ранения получили не менее восьми человек. Он также уточнил, что в настоящее время на побережье Средиземного моря в стране нет угрозы цунами, однако власти провинций Анталья, Мерсин и Хатай призвали жителей держаться дальше от береговой линии.

В понедельник, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай есть разрушенные дома.

Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.