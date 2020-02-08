https://static.news.ru/photo/bd935a12-4bec-11ea-a606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Сообщения о причастности «Хезболлы» к организации наркотрафика из Ливана в Сирию, а затем в Россию, являются частью информационной войны, заявил NEWS.ru посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

Вброс на тему наркотрафика из Ливана в Россию был сделан в августе прошлого года одной из местных газет. Там был явный заказ, чтобы бросить тень одновременно на «Хезболлу», сирийских и российских военных, — ответил дипломат на вопрос издания.

В Ливане очень насыщенное поле дезинформации, с которой мы активно боремся, добавил Засыпкин.

По сути затронутой проблематики могу добавить, что основные поля конопли в Ливане были уничтожены в 90-е. До сих пор время от времени армия прочесывает местность на предмет выявления посевов, — отметил посол.

Наибольшую тревогу ливанских спецслужб вызывал в последний период синтетический наркотик каптагон, распространенный у боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ), но ни одного сигнала о наркотрафике в Россию у них нет, заключил Засыпкин.

Полностью интервью посла России в Ливане опубликовано на сайте NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что арабский журналист Мухаммед Сахили заявил о якобы существовании канала поставки наркотиков из Ливана в Россию через сирийский порт Латакия с участием группировки «Хезболла» и российских военных, чья база находится неподалёку.