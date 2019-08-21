Арабский журналист Мухаммед Сахили заявил о существовании канала поставки наркотиков из Ливана в Россию через сирийский порт Латакия с участием группировки Хезболла и российских военных, чья база находится неподалёку. Его статью, полностью построенную на информации от анонимных источников, опубликовал ливанский ресурс «Al Modon». В ней утверждается также, что россияне якобы имеют отношение к крупнейшей в мире партии синтетического наркотика каптагона, задержанной греческими спецслужбами на пути из всё той же Латакии. News.ru разбирался, что может стоять за этой информацией.

Визит короля

Сахили описывает как в порт Латакии заезжает эмиссар Хезболлы, которого он называет «король», с кортежем сопровождения, везущим груз наркотиков. Группировка, на которую он работает, напомним, была первоначально поддержана Ираном и базируется в Ливане, где выступает за создание теократического исламского государства. США, ряд европейских стран и Лига арабских государств считают её террористической — министр иностранных дел Канады Питер Маккей назвал Хезболлу «Талибаном на стероидах». В Сирии Хезболла участвует в боевых действиях на стороне шиитского режима президента Башара Асада. Недалеко от Латакии на базе Хмеймим дислоцируется база Воздушно-космических сил России, которая также ведет борьбу с противостоящим Асаду группировками, включая запрещенное в России «Исламское государство».

Ливанский журналист пишет, что на время присутствия «короля», сотрудникам порта запрещено пользоваться мобильными телефонами — за нарушение аппарат могут отобрать и выкинуть прямо в море. «Короля» охраняют вооруженные люди. Они же переносят из машин сумки в одно из зданий.

„Король“ — не член организации „Хезболла“. Тем не менее он ливанец, служащий под командованием чиновника по прозвищу „Раад“ из партии Хезболла. Эта информация циркулирует среди сотрудников КПП, поэтому мы все об этом знаем, — цитирует ливанское издание свой источник в порту Латакии.

Со ссылкой на анонимный источник среди сотрудников порта, «Al Modon» пишет, что в этом здании «король» встречается с российским офицером без специальных знаков различий. По окончании встреч, сумки оказываются на судне, идущем в Россию.

В них, по утверждению издания, могут находиться древние артефакты из Каламуна — района на границе Сирии и Ливана, который, отбив у суннитских радикальных группировок, теперь контролирует Хезболла. Но главный груз — якобы наркотики, которые, как пишет журналист, стабильно переправляются этим каналом в последние два года, а летом 2019 года объёмы наркотрафика по нему выросли вдвое.

Кортеж «короля», пишет «Al Modon», перед этим беспрепятственно пересекает ливано-сирийскую границу, везя наркотики из долины Бекка в Ливане, где традиционно выращивается опиумный мак и конопля. В свою очередь Россия, по мнению источников «Al Modon» является лишь очередной перевалочной базой для этого наркотрафика, а конечным пунктом назначения контрабанды выступает Китай и другие страны.

Мухаммед Сахили пишет, что 21 июля 2019 года полковник полиции Латакии остановил «королевский» груз в сирийском порту. При этом он якобы конфисковал большую партию наркотиков, сфотографировал доказательства и разместил фотографии в местных СМИ. После короткого негласного разбирательства весь груз был возвращен «королю» и якобы доставлен в Россию. Статьи и фотографии были изъяты из СМИ, а полковнику, который конфисковал груз, было приказано отбыть в город Хомс на следующий день.

Wikimedia

Из материала можно сделать вывод, что происходящее якобы полностью крышуется сирийскими властями, при том, что журналист особо отмечает, что российские военные чувствуют себя в Латакии хозяевами. Тут наблюдается некоторое противоречие либо недосказанность. Ранее News.ru уже писал о том, что Иран, который прочно связывают с Хезболлой, наращивает влияние в порту Латакии и, по сути, грозит вытеснить оттуда если не российских военных, то привлеченные ими коммерческие структуры. По всей видимости этому способствует президент Сирии Махер Асад, поддерживающий тесные связи с Ираном.

Что-то прилипает к рукам

Кстати, военных российских кораблей в Латакии нет, хотя туда заходят торговые суда и отдельные корабли снабжения. Между Латакией, Тартусом и Новороссийском ходит, к примеру, теплоход «Александр Ткаченко» компании «Совмортранс», который возил как промышленные товары, так и военную технику.

Из Латакии в Сочи под португальским флагом ходит и круизный лайнер «Princess Daphne» . Он принадлежит компании Classic International Cruises , у которой центральный офис находится в Австралии.

Ливанский журналист же утверждает, что наркотики якобы перегружаются на парусное судно, идущее в Россию, поэтому происхождение корабля, который имел в виду Мухаммед Сахили установить из имеющихся вводных тяжело, если его источник и вовсе не ввел журналиста в заблуждение по поводу типа судна.

Сахили пишет также, снова со ссылкой на неназванных экспертов, что Россия якобы имеет отношение к партии наркотиков, прибывшей из Сирии и захваченной в одном из портов греческими властями, которая по данным ливанского издания, направлялась из Латакии в Китай. Речь идёт видимо об инциденте 5 июля 2019 года, когда спецслужбы Греции изъяли крупнейшую в мире партию синтетического наркотика каптагон — 5,25 тонны, стоимостью 660 миллионов долларов.

Специалист по ближневосточной политике Анатолий Несмиян, известный как блогер Эль Мюрид, отмечает, что Хезболла, как почти любая другая террористическая группировка, финансирует себя в основном криминальным образом, так что её участие в наркотрафике удивления не вызывает. К этому надо добавить, считает эксперт, что любая сила, которая стремиться негласно контролировать военизированную группировку, приходит рано или поздно к выводу о необходимости контролировать и нелегальные механизмы получения доходов. В качестве примера он привёл якобы имеющие место крышевание американскими военными наркобизнеса в Афганистане.

Скорее всего, конечно, что-то к рукам прилипает у совершенно конкретных начальников, но это общая установка. Её естественно никто не хочет и не будет никогда озвучивать, но логика в ней такая: либо ты должен разгромить террористическое подполье, либо как минимум ты должен его контролировать. А самое эффективное это как раз контроль финансовых потоков. Из этой логики вытекают все подобные сообщения, — сказал Несмиян в комментарии News.ru.

Руслан Гереев, эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа, считает, что информация о трафике из Латакии с участием военнослужащих РФ частично может быть правдой, но о массовом характере такого явления вряд ли приходится говорить. По его мнению, контроль над военными структурами в зоне боевых действий сейчас достаточен для того, чтобы пресечь контрабанду в сколько-нибудь крупных размерах.

Xinhua/Global Look Press

Это сообщение (о контрабанде из Латакии, — прим. News.ru) не исходит от органов юстиции Ливана. Я думаю, это просто очередной укол в адрес Российской Федерации в ответ на её успехи в регионе, — заявил Гереев, комментируя ситуацию для News.ru.

Он добавил, что, если бы российские военные действительно организованно занимались контрабандой наркотиков из Сирии, им ничего не стоило бы привлечь к этому боевые корабли, включая подводные лодки.

По мнению Руслана Гереева, в условиях перенасыщенности рынка афганским героином, а также других видов наркотиков из Латинской Америки и Азии, ниша для сирийских поставок вряд ли найдется.

Официальные лица в России, включая представителей Минобороны, пока не комментировали информацию ливанского издания.