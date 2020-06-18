Посол Палестины в РФ предложил признать ближневосточное государство

https://static.news.ru/photo/131a1bf0-b165-11ea-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Абдельхафиз Нофаль Фото: Владимир Трефилов/РИА новости

Власти Палестины надеются на результаты обсуждения в Совбезе ООН 24 июня 2020 года планов Израиля по аннексии Иорданской долины, заявил посол частично признанного государства в РФ Абдельхафиз Нофаль. По его словам, государства, негативно относящиеся к инициативе Иерусалима, должны перейти к конкретным действиям.

Мы хотим, чтобы позиция этих стран была не просто против аннексии, мы хотим, чтобы они признали государство Палестина. В 2012 году более 130 государств признали, что Палестина находится под оккупацией, почему бы не перейти к следующему шагу и почему бы не признать государство Палестина, — цитирует дипломата РИА Новости.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал аннексировать Западный берег и Восточный Иерусалим в июле 2020 года, сославшись на «историческую возможность» предоставленную американским президентом Дональдом Трампом. Российский МИД осудил намерения Тель-Авива.

Палестинское арабское государство до сих пор остаётся частично признанным, и предложенная Трампом в 2020 году «сделка века» Палестинское арабское государство до сих пор остаётся частично признанным, и предложенная Трампом в 2020 году «сделка века» предусматривает признание в обмен на передачу части суверенитета израильским властям, демилитаризацию и другие меры, которые арабские страны посчитали унизительными.

После Второй мировой войны территорию Британской Палестины разделили поровну между еврейским и арабским населением. Вскоре новообразованное Государство Израиль расширилось, поглотив значительную часть соседских земель. Западный берег не считается израильской территорией, но фактически Тель-Авив контролирует там десятки поселений и дорог в нарушение одобренного ООН договора 1967 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Палестина не ответит США насилием в случае, если поддерживаемый американским руководством Израиль решится на аннексию Западного берега реки Иордан, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль.