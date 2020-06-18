Посол: Палестина не объявит войну США в случае израильской аннексии

https://static.news.ru/photo/1a9d1b18-b15e-11ea-b3b8-fa163e074e61_660.jpg Абдельхафиз Нофаль Фото: Александр Щербак/ТАСС

Палестина не ответит США насилием в случае, если поддерживаемый американским руководством Израиль решится на аннексию Западного берега реки Иордан, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Мы, конечно, не будем воевать с Соединёнными Штатами, но будем категорически противостоять этим действиям Израиля. Они не дадут возможности решить вопрос о справедливом образовании двух государств, — цитирует Нофаля РИА Новости.

Полос пообещал, что его страна будет протестовать против израильской аннексии.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал аннексировать Западный берег и Восточный Иерусалим в июле 2020 года, сославшись на «историческую возможность» предоставленную американским президентом Дональдом Трампом. Российский МИД осудил намерения Тель-Авива.

Палестинское арабское государство до сих пор остаётся частично признанным, и предложенная Трампом в 2020 году «сделка века» предусматривает признание в обмен на передачу части суверенитета израильским властям, демилитаризацию и другие меры, которые арабские страны посчитали унизительными.

После Второй мировой войны территорию Британской Палестины разделили поровну между еврейским и арабским населением. Вскоре новообразованное Государство Израиль расширилось, поглотив значительную часть соседских земель. Западный берег не считается израильской территорией, но фактически Тель-Авив контролирует там десятки поселений и дорог в нарушение одобренного ООН договора 1967 года.