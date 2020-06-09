МИД РФ: аннексия Палестины перечеркнёт решение о двугосударственности

https://static.news.ru/photo/77fa52e6-aa3b-11ea-a8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Hasaballah/Global Look Press

Планы израильского руководства аннексировать ряд оккупированных палестинских территорий спровоцируют новую вспышку насилия в регионе и поставят крест на перспективе двугосударственного решения проблемы. Так считает спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

В интервью египетской газете Al-Ahram, размещённом на сайте российского дипведомства, он отметил, что уже совсем скоро «новое коалиционное правительство Израиля может начать практические шаги по реализации» планов о распространении суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.

Аннексия Израилем части палестинских территорий не только поставила бы крест на перспективе двугосударственного решения, но и, скорее всего, спровоцировала бы новый виток насилия в Палестине, а также ещё больше разогрела бы обострённое недовольство арабской улицы, — пояснил Богданов.

Израильское руководство считает Иерусалим неделимой столицей государства. Несмотря на это, палестинская администрация продолжает осуществлять деятельность в восточной части города. Израиль считает это незаконным.

Власти Израиля хотят начать аннексировать части Западного берега Иордана в июле. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил об «исторической возможности», которую представляет мирный план президента США Дональда Трампа. Политик подчеркнул, что не хочет упускать такой шанс.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция Израиля арестовала представителей администрации Палестины.