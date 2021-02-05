Помощь павших: Нетаньяху хочет укрепить рейтинг за счёт России

Российские военнослужащие возобновили розыск останков израильских солдат, предположительно захороненных в 1980-х годах в окрестностях Дамаска. Время активизации поисков не кажется случайным: в Израиле близки очередные парламентские выборы, и возможное возвращение павших на родину может повлиять на рейтинги премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По крайней мере, у РФ и Израиля уже была подобная практика.

Тема активизации россиян в Дамаске была поднята арабскими порталами и поддержана израильскими СМИ. По этим данным, район кладбища в лагере беженцев Ярмук был блокирован российской стороной для посторонних. Сообщается, что поисковики привезли на место эксгумации специальную машину скорой помощи с оборудованием для быстрого определения ДНК.

Израильские СМИ допускают: не исключено, что речь идёт о розыске пропавших без вести военнослужащих Йегуды Каца и Цви Фельдмана. Они являлись участниками операции «Мир Галилее», которая была предпринята в ответ на нападения палестинцев с территории Южного Ливана и в ответ на атаки против израильских объектов за границей. 11 июня 1982 года части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступили в бой с превосходящими силами сирийских войск у перекрёстка, который находится южнее деревни Султан-Яакуб в долине Бекаа. Столкновения завершились отступлением израильтян. Со стороны ЦАХАЛ погибли свыше 20 человек. Несколько числились пропавшими без вести. Среди них — Фельдман и Кац.

Останки третьего из числа пропавших — Захарии Баумеля — были переданы российской стороной еврейскому государству в 2019 году. Тогда это стало одной из тем визита Нетаньяху в Москву. На переговорах Владимира Путина и израильского премьера в Кремле была поднята тема работы добровольческих отрядов, которые занимаются поиском тел погибших в результате боевых действий и их идентификацией. Глава РФ рассказал, что российские волонтёры «подняли 120 тысяч останков советских воинов и установили имена шести тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести».

MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Такая же судьба, насколько я понимаю, была и у израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году и считался пропавшим без вести. Как вы знаете, наши военные вместе с сирийскими партнёрами установили место его захоронения, — сказал Путин своему гостю. — Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести и — самое главное — это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.

Однако в том, что передача останков израильтянам была исключительно гуманитарным жестом, политологи усомнились. Возвращение тела Баумеля, как и сам визит Нетаньяху, происходили на фоне тогда ещё только разгоравшегося правительственного кризиса в Израиле и подготовки к внеочередным выборам в кнессет (парламент). Так что многие критики Нетаньяху на тот момент сочли, что почтением павших бойцов ЦАХАЛ Путин оказал ему непосредственную предвыборную помощь.

Тайминг недавно возобновившихся поисков в Дамаске может вызвать такие же подозрения. Несколько дней назад Центризбирком Израиля завершил приём предвыборных списков. В декабре прошлого года кнессет (23-й созыв) принял в предварительном чтении выдвинутый оппозицией закон о самороспуске. Процесс никто так и не попытался остановить из-за политических амбиций, в связи с чем полномочия законодательного органа были прекращены автоматически. Несмотря на то что партии Нетаньяху «Ликуд» («Консолидация») уже давно не удавалось добиться абсолютного большинства для контроля над парламентом, премьеру важно хотя бы не растерять то, что он имеет — как рейтинги, так и партнёров.