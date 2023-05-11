Политолог объяснила, почему соперник Эрдогана снял кандидатуру с выборов Политолог Кудряшова: Индже снял кандидатуру на выборах президента Турции из-за отсутствия шансов на победу

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Соперник нынешнего главы Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру с президентских выборов, поскольку у него фактически не было шансов набрать большинство голосов в свою пользу, рассказала NEWS.ru доцент МГИМО, эксперт по Турции Юлия Кудряшова. По ее словам, Индже выступает в президентской гонке в качестве «декорации» и за него проголосовали бы не более 3% избирателей, о чем свидетельствуют данные опроса.

У Мухаррема Индже фактически не было шансов победить на выборах, пройти во второй тур. По результатам опросов, он бы набрал 1–3%. Индже и другой кандидат Оган выступают скорее в качестве декорации на этих выборах, — сказала собеседница.

Она добавила, что снятие Индже своей кандидатуры никак не повлияет на результаты, тогда как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник, лидер турецкой оппозиции, «идут ноздря в ноздрю» и второго тура президентских выборов вряд ли можно избежать, а сам исход выборов непредсказуем.

Ранее востоковед Иван Стародубцев заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.