Плохой пример: Израиль встревожен визитом талибов в Россию

Международная легитимация движения «Талибан» (запрещено в России), в том числе через визиты его представителей в Москву и Тегеран, может иметь негативные последствия. Такое мнение высказали израильские обозреватели, комментируя недавнее турне членов политического офиса группировки. В Израиле также существуют подозрения, что военные успехи талибов вкупе с готовностью международных игроков вести с ними переговоры приведут к тому, что признание рано или поздно получат и такие организации, как ХАМАС и «Хезболла».

Талибы смогли за короткий срок не только значительно усилить свои позиции на территории Афганистана, но и стать постоянными гостями в России, Катаре и Иране, указывает известный израильский обозреватель Jerusalem Post Сет Францман, который называет подобный процесс «кошеризацией» экстремистов.

Вопрос заключается в том, может ли победа «Талибана» сделать страны более гибкими в том, что касается приёма высокопоставленных лидеров ХАМАС и «Хезболлы», — пишет автор. — До настоящего времени международное сообщество почти не оказывало давления на эти группировки, чтобы заставить их сложить оружие.

По словам Францмана, во времена холодной войны международные игроки поддерживали различные опосредованные силы, чтобы проецировать своё влияние. Теперь же мир вернулся к «глобальному хаосу», уверен автор, и многие «авторитарные режимы» добиваются многополярности и хотят противостоять США. А это означает, что у таких группировок, как ХАМАС и «Хезболла», есть все шансы легализоваться.

Споры о статусе

Парламентёры ХАМАС во главе с одним из лидеров движения Исмаилом Ханией посещали Москву не раз. Ливанская «Хезболла» в этом смысле отстаёт. Впрочем, в марте этого года военно-политическая организация показала сдвиг в своей дипломатии, направив в российскую столицу главу парламентской фракции Мухаммеда Раада. Функционер «партии Аллаха» был принят министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым. В числе обсуждаемых тем были Ливан, Сирия и другие ближневосточные конфликты. Переговоры создали резонанс: предыдущий визит Раада в Москву произошёл незадолго до начала вооружённого противостояния в Сирии — в октябре 2011 года. Тогда члены «Хезболлы» провели ряд встреч в Госдуме, Министерстве иностранных дел и российском Духовном управлении мусульман.

По итогам поездки ливанские СМИ сообщали, что «Хезболла» может открыть своё «дипломатическое представительство» в России, что ознаменовало бы наступление новой эпохи в отношениях между Москвой и «партией Аллаха».

Однако проблема статуса ХАМАС и «Хезболлы» несопоставима с той ситуацией, которая сложилась вокруг талибов. Российская сторона внесла афганское движение в списки террористических организаций, присоединившись к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН № 1333 от 19 декабря 2000 года, которая дала ход ограничительным мерам против «Талибана». Что касается палестинской группировки и ливанской организации, то очевидного консенсуса среди влиятельных международных игроков по поводу их статуса нет. В связи с этим вопрос не выглядит дискуссионным.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Отношения с Израилем

Если ситуация и потребует от Москвы более тесных контактов с ХАМАС и «Хезболлой», то есть сомнения, что это будет ощутимо для российско-израильских отношений. К примеру, мартовская поездка Раада в Москву создала потенциально конфликтные условия: даты его визита почти совпали с приездом в столицу тогдашнего министра иностранных дел еврейского государства Габи Ашкенази. Однако дипломатическое ведомство Израиля на неофициальном уровне попыталось замять неловкость, заявив ивритоязычным изданиям, что считает эту временную накладку случайной.

Кроме того, Израиль в плане контактов ХАМАС и «Хезболлы» волнуют, скорее всего, более насущные проблемы. Например, поддержка со стороны Ирана. После мартовского обострения в секторе Газа власти Исламской Республики пообещали активизировать поддержку группировке ХАМАС. В частности, командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами в ходе телефонного разговора с Исмаилом Ханией пообещал, что «Иран не откажется от своей роли в этом вопросе».

Проблема арсеналов соседей Израиля выглядит гораздо серьёзнее, нежели их дипломатическая активность.