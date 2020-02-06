https://static.news.ru/photo/ea8fa58c-48ce-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вопрос о гибели российских военных специалистов в Сирии необходимо задавать в министерства обороны и иностранных дел.

Это надо в Минобороны обращаться, это не к нам. Если военные специалисты, то, наверное, надо в Минобороны обращаться или за разъяснениями в МИД, — заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов, уточнить сколько человек погибли и как произошёл инцидент.

Департамент информации и печати МИД РФ сообщил 6 февраля о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб. Инцидент произошёл в январе. В ведомстве подчеркнули, что во второй половине января террористы совершили более тысячи нападений в этой провинции. В МИД отметили, что боевики не прекращают попытки атаки российской базы Хмеймим, применяя ударные беспилотники.

Ранее NEWS.ru писал, что стычки между сотрудниками российских частных военных компаний и военными США участились в Сирии.