Песков назвал ОАЭ партнёром России и важным полюсом в многополярном мире

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Объединённые Арабские Эмираты являются важным полюсом в многополярном мире, страна играют заметную роль не только на региональном, но и на мировом уровне. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом Абу-Даби. Он назвал ОАЭ партнёром России, указав на то, что Москва всё больше открывается для развития связей со странами Персидского залива.

Мы всё больше открываемся для стран Персидского залива, а ОАЭ являются партнёром и играют очень важную роль в этом регионе, — сказал представитель Кремля.

Он выразил уверенность, что фундамент, заложенный бывшим президентом ОАЭ Халифой бен Заидом Аль Нахайяном, будет сохранён и в будущем. Песков добавил, что ОАЭ проводят сбалансированную внешнюю политику как в отношении стран региона, так и основных мировых полюсов, в частности таких, как Россия.

Бывший президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна умер 13 мая после продолжительной болезни. В тот же день в стране объявили 40-дневный траур. На следующий день Федеральный верховный совет ОАЭ избрал новым президентом наследного принца, эмира Абу-Даби, шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна.

Президент России Владимир Путин уже поздравил Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна с избранием и выразил надежду, что деятельность нового руководителя страны будет способствовать дальнейшему развитию российско-эмиратских отношений.