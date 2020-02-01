https://static.news.ru/photo/99c6268c-44e9-11ea-be68-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Прямые переговоры между палестинцами и израильтянами — единственная возможность достичь урегулирования конфликта между сторонами, рассказал глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Прекращение страданий палестинского народа, восстановление всех его законных прав, а также права всех сторон на существование и жизнь в безопасности, стабильности и мире, — цитирует политика газета «Аль-Ахрам».

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Еврейское государство, согласно «сделке века», должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет на заседание Совета Безопасности ООН. Он собирается представить резолюцию против предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.