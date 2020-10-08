Парламент Турции может обсудить вопрос отправки своих военных в Карабах

https://static.news.ru/photo/54f5de46-0a0d-11eb-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/Global Look Press

Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил спикер законодательного органа Мустафа Шентоп.

Как рассказал Шентоп РИА Новости, пока такой необходимости нет.

Парламентарий отметил, что Вооружённые силы Азербайджана показали, что они способны самостоятельно добиться победы, «проявив решимость и упорство в освобождении оккупированных территорий». Шентоп считает, что использование в зоне конфликта турецких военных будет необходимо только после того, как в конфликт будут вовлечены третьи стороны, игнорируя резолюции ООН.

Он также добавил, что «при любых обстоятельствах поддержка Турции Азербайджану неизменна всеми средствами и любым способом, которые он пожелает».

Согласно резолюции Генассамблеи ООН, Армения должна немедленно и полностью вывести свои вооружённые силы со всех оккупированных территорий Азербайджана.

В противном случае Азербайджан будет вынужден использовать своё неотъемлемое право на самооборону, которая допускает коллективные усилия в этом направлении, — сказал спикер.

Ранее NEWS.ru писал, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили, что примут участие в консультациях в Москве 9 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.