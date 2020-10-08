Парламент Турции может обсудить вопрос отправки своих военных в Карабах

Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил спикер законодательного органа Мустафа Шентоп.
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Парламентарий отметил, что Вооружённые силы Азербайджана показали, что они способны самостоятельно добиться победы, «проявив решимость и упорство в освобождении оккупированных территорий». Шентоп считает, что использование в зоне конфликта турецких военных будет необходимо только после того, как в конфликт будут вовлечены третьи стороны, игнорируя резолюции ООН.
Он также добавил, что «при любых обстоятельствах поддержка Турции Азербайджану неизменна всеми средствами и любым способом, которые он пожелает».
Согласно резолюции Генассамблеи ООН, Армения должна немедленно и полностью вывести свои вооружённые силы со всех оккупированных территорий Азербайджана.
В противном случае Азербайджан будет вынужден использовать своё неотъемлемое право на самооборону, которая допускает коллективные усилия в этом направлении, — сказал спикер.
Ранее NEWS.ru писал, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили, что примут участие в консультациях в Москве 9 октября.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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