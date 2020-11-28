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Ближний Восток

Парламент Ирана проголосовал по закону о повышении уровня обогащения урана

15:28, 29 ноября 2020
Исламский консультативный совет Исламский консультативный совет Фото: Mahdi Sigari/wikimedia.org

За ускорение рассмотрения законопроекта, который предусматривает увеличение уровня обогащения урана на иранской территории проголосовал Меджлис.

Итоговое согласование в парламенте по закону может состояться уже в среду.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при министерстве обороны страны.

Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%.

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