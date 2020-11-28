Парламент Ирана проголосовал по закону о повышении уровня обогащения урана

За ускорение рассмотрения законопроекта, который предусматривает увеличение уровня обогащения урана на иранской территории проголосовал Меджлис.
Итоговое согласование в парламенте по закону может состояться уже в среду.
Власти Ирана решили форсировать принятие закона из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при министерстве обороны страны.
Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%.