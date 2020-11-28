Парламент Ирана проголосовал по закону о повышении уровня обогащения урана

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Гибель одного из руководителей иранской ядерной программы Ирана вряд ли остановит какие-либо разработки в ядерной сфере. В то же время это громкое убийство может подтолкнуть к заключению новой сделки Запада с Тегераном, считает обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Ядерная программа Ирана — это большая бюрократическая организация, которая может легко пережить кончину любого лидера, — приводит слова журналиста ТАСС. Он напомнил, что в начале 2020 года в Иране уже...