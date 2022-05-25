От любви до ненависти и обратно: Турция и Израиль снова, вероятно, друзья «Это часть их натуры. Они удовлетворяются только тем, что пьют кровь», — сказал Эрдоган об Израиле в 2021 году. Но теперь, кажется, он так не считает

Визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Израиль / Фото Mahmoud Illean/AP/TASS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправился на Святую землю с важным дипломатической миссией, это первый визит высокопоставленного турецкого политика в Израиль за последние 15 лет.

Сначала Чавушоглу посетил столицу палестинской автономии Рамаллу, где он принял участие в заседании совместного комитета министров иностранных дел Турции и Палестины, а также встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Затем Чавушоглу направился в Израиль, где его ждал глава МИД Израиля Яир Лапид.

Изначально поездка турецкого дипломата на Святую землю была запланирована на апрель, но из-за возросшего напряжения в апреле-мае между израильтянами и палестинцами и угрозы новой войны с ХАМАС ее отложили.

Я сам могу

C переменным успехом отношения между Турцией и Израилем стагнировали на протяжение последних 15 лет. Казалось бы, раз спустя такое долгое время оба государства решили снова дружить, то эта дружба должна начаться с чистого листа. Однако новые разногласия возникли еще на этапе планирования поездки. Чавушоглу, подавая пример правоверным мусульманам, захотел посетить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме без сопровождения израильской охраны, поскольку мусульмане, особенно палестинские, не очень любят, когда к их святыне подходят иудеи. Такая ситуация сложилась после бесчисленных стычек, произошедших на Храмовой горе за 74 года палестино-израильского конфликта. Инициатива турецкого министра возмутила Израиль, но чтобы визит не начался с негатива, разрешение было дано.

Впрочем, Чавушоглу едет в Израиль не столько смотреть на исламские памятники архитектуры. На повестке восстановление израильско-турецких отношений после затяжного дипломатического кризиса. Визит — логичное продолжение мартовской встречи президентов Турции и Израиля Реджепа Тайипа Эрдогана и Ицхака Герцога, в ходе которой президенты договорились организовать «тотальную перезагрузку двусторонних отношений».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) обменивается рукопожатием с президентом Израиля Ицхаком Герцогом во время совместной пресс-конференции в Анкаре Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Усилия Турции по выходу из своеобразной международной изоляции не ограничиваются Израилем. В последнее время схожие шаги по сближению Анкара сделала в отношении Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Таким образом глава МИД Турции намерен решать практические задачи по оздоровлению турецкой экономики после стремительного падения лиры. В частности, стороны обсудят постройку газопровода из Израиля в Турцию, а оттуда в Европу.

Первым делом палестинцы

Хотя Чавушоглу и прилетел самолетом в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве, израильских коллег он решил оставить на десерт, отправившись сначала в Рамаллу. Там турецкий министр подписал 10 соглашений с целью «укрепления договорной инфраструктуры палестино-турецких отношений». Документы касаются разных сфер, но все посвящены турецко-палестинскому сотрудничеству. В частности, политики обсудили расширение торгового сотрудничества (Турция является вторым партнером Палестины по количеству товарооборота после Израиля). Кроме того, Чавушоглу заявил, что в ходе встречи обсуждался вопрос о строительстве индустриальной зоны в Дженине, городе на севере палестинской автономии.

Обсуждалась и тема образования. Турецкий министр отметил, что наибольшее количество стипендий на обучение в турецких вузах получают палестинцы, и пообещал, что турецкий фонд «Маариф» будет поддерживать проекты по образованию на палестинских территориях.

Глава МИД подвел итоги встречи, сказав, что абсолютно все турецкие партии поддерживают палестинцев, и заявил о необходимости придерживаться политики решения двух государств для двух народов.

Анкара и Тель-Авив едины во мнении

В Иерусалиме Чавушоглу встретился с Лапидом и заявил, что «позитивная повестка между Турцией и Израилем позволит обсуждать разногласия в конструктивном русле». По его словам, Анкара и Тель-Авив должны проявлять уважение друг к другу, так как это представляет интерес не только для Турции и Израиля, но и для мира в регионе.

«Анкара и Тель-Авив едины во мнении о необходимости возобновления технических обсуждений на уровне государственных учреждений, в том числе МИД. Договорились придать импульс развитию отношений с Израилем во всех сферах, создать различные механизмы сотрудничества и возобновить переговоры в сфере гражданской авиации», — подчеркнул Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Лапидом.

Чавушоглу вскользь коснулся темы палестинцев и выразил «чувствительность для Турции касательно статуса святыни Аль-Акса».

Визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Израиль Jeries Bssier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Со своей стороны Лапид сказал, что исторический визит турецкого дипломата не только улучшит отношения между двумя странами, но и откроет новые просторы для взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Единственный недвуличный лидер

В целом именно палестинский вопрос служит основным камнем преткновения между Турцией и Израилем. За свою политическую карьеру президент Турции редко упускал возможность обвинить Израиль в неправильном обращении с палестинцами.

В одном из выступлений в ООН в 2019 году Эрдоган размахивал картой, изображающей расширение Израиля с 1947 года, и обвинял «сионистов» в нарушении международного права.

Примечательно, что до избрания Эрдогана премьер-министром в 2003 году особых противоречий между Турцией и Израилем не наблюдалось. Турция была первой мусульманской страной, признавшей Израиль, и долгое время оба государства считались региональными союзниками.

Антиизраильская политика Эрдогана началась после 2008 когда, когда Израиль провел масштабную военную операцию «Литой свинец» в секторе Газа. Ситуация усугубилась годом позже, когда Израиль обстрелял конвой гуманитарных судов, направляющихся в Газу с продовольствием. В конвой входило израильское судно «Мави Мармара», на котором по крайней мере девять человек экипажа погибли.

Тогда Эрдоган назвал действия Израиля «преступлением против гуманизма», а в Стамбуле прошли массовые шествия с нацистской символикой и портретами нацистских лидеров. Турецко-израильской политике дружбы и добрососедства надолго пришел конец. Тогда же Турция ударила по Израилю всей мощью своих сериалов и кино, в которых Израиль предстал не с самой лучшей стороны. Например, 27 января 2011 года, в Международный день памяти жертв холокоста, по крайне популярной на Ближнем Востоке турецкой кинофраншизе «Долина волков» был снят фильм о группе турецких спецназовцев, прибывших в Израиль для ликвидации израильского командира, ответственного за убийства палестинцев. В другом фильме турки показали, как агенты МОССАДа похищают невинных турецких детей. Тогда же Анкара стала налаживать все более тесные связи с ХАМАС — крупнейшей палестинской милитаризированной организацией освобождения палестины из Газы.

Митинг в Турции Quentin Top/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правда, в 2016 году стороны предприняли попытку возобновить дипотношения, однако она закончилась практически ничем. Отношения вновь обострились, когда США в 2018 году перенесли посольство в Иерусалим, и в тот же год были убиты по крайней мере 200 протестующих палестинцев.

Тем временем Эрдоган создал себе имидж защитника палестинцев и мусульманской святыни Аль-Акса. После авраамических соглашений (установления дипотношений между рядом арабских стран и Израилем) многие палестинцы окончательно утратили веру в шейхов, эмиров и королей и стали взывать к «единственному истинному недвуличному мусульманскому лидеру, халифу правоверных мусульман и наместнику Аллаха на Земле» Реджепу Тайипу Эрдогану.

Образ Эрдогана как защитника Аль-Аксы котировался настолько успешно, что даже в российских социальных сетях после каждого нового витка напряженности между палестинцами и израильтянами мусульмане обращаются к Эрдогану с просьбой вступиться за братьев по вере.

Такая политика приносила турецкому президенту политические очки не только среди арабов и мусульман, но и среди консервативного населения Турции (основного электората Эрдогана), для которого возвращение Палестины в лоно ислама — то, что было предсказано самим пророком Мухаммадом.

Внимание и забота

Несмотря на все политические преимущества, которые Эрдоган приобрел, строя из себя воина Аллаха, нормальные отношения с Израилем оказались, по всей видимости, выгоднее, и в последнее время Турция начала постепенно отходить от антиизраильской повестки.

Встрече президентов Эрдогана и Герцога и визиту Чавушоглу в Израиль предшествовала целая череда дипломатических формальностей, которые остались за рамками массовых СМИ.

Так, в последние месяцы телефонные линии между Анкарой и Тель-Авивом были чрезвычайно загружены. В ноябре, после освобождения израильской пары, которую задержали во время отдыха в Стамбуле, президент Израиля позвонил своему турецкому коллеге и поблагодарил его за оказанную помощь. Последовав примеру своего патрона, премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт решил, что благодарностей было недостаточно, и лично еще раз позвонили Эрдогану со словами признательности. Это был первый официальный разговор между главами правительств Турции и Израиля с 2013 года.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Yossi Zeliger/XinHua/Global Look Press

На этом обмен любезностями между региональными державами не закончился. 20 января Чавушоглу позвонил Лапиду и пожелал ему всего наилучшего после выздоровления от ковида. Несколько дней спустя уже Эрдоган позвонил Герцогу и выразил свои соболезнования в связи со смертью матери израильского президента. Неудивительно, что когда появились новости о том, что Эрдоган заразился ковидом, Герцог одним из первых позвонил ему с пожеланиями выздоровления.

На фоне сближения в 2022 году снова появились опасения, что наладить отношения не выйдет, когда Израиль в апреле несколько раз штурмовал мечеть Аль-Акса и, предположительно, убил палестинскую журналистку «Аль-Джазиры» Ширин Абу-Акле. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган поспешил заверить Израиль: хотя он и поступает «не очень хорошо», но палестино-израильские проблемы никакого влияния на отношения с Турцией иметь отныне не будут.

Визит Чавушоглу необходимо рассматривать в контексте общего сближения Турции со странами Ближнего Востока, с которым у Турции за последние годы сложились не лучшие отношения, — отметил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог и историк Икбаль Дюрре. — За год до предстоящих президентских выборов правящая в Турции «Партия справедливости и развития» решила улучшить отношения с рядом стран региона — Саудовской Аравией, ОАЭ, теперь с Израилем. Такая тенденция на сближение с соседями сохранится в политике Турции по крайне мере до выборов. Турция не изменяет своей приверженности концепции «двух государств для двух народов». Анкара в этом вопросе близка к позиции России. Учитывая военное, экономическое, туристическое взаимодействие с Израилем, как и роль Тель-Авива в регионе, маловероятно, что в ближайшее время что-то может угрожать налаживанию отношений между Турцией и Израилем.



По его словам, независимо от того, какие будут проблемы между палестинцами и израильтянами, турецкая сторона будет стремиться придерживаться конструктивного дипломатического подхода, так как страны договариваются о новых газовых маршрутах.

Своим видением ситуации также поделился глава отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Эксперт отметил, что говорить о каких-то масштабных перспективах пока рано, но явно намечается улучшение политических отношений между Турцией и Израилем — президент Израиля посетил Турцию, теперь Чавушоглу прибыл с ответным визитом.

Эксперт считает, что израильская сторона готова к потеплению дипломатических отношений с Турцией. Именно дипломатических, так как экономические продолжались так или иначе все эти годы постоянно.



Конечно, есть вероятность, что усиление напряженности между палестинцами и Израилем сведет на нет все дипломатические усилия. Здесь мяч на стороне Турции, и если Анкара решит обидеться и свернуть усилия, то она это сделает. А если она решит продолжать, то она продолжит. Израиль занимает более дипломатичную позицию, и он готов в любом случае продолжать отношения, — сказал Марьясис.

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с визитом в Турцию Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Впрочем, по его словам, сейчас присутствует определенный скепсис из-за непостоянства и непонимания политики Эрдогана, есть определенный уровень недопонимания. И визит такого высокопоставленного чиновника, как министр иностранных дел Турции, способен заставить Израиль отказаться от скептической позиции. Однако необходимо наблюдать, смогут ли стороны пойти дальше и предложить друг другу разные проекты на дипломатическом и политическом уровне, которые были интересны обеим сторонам и могли сблизить страны, несмотря на противоречия.