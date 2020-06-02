Ополченцы Асада обрушились с критикой на любимого генерала Кремля

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Cирийские ополченцы начали информационную кампанию против командующего 25-ой дивизией спецназа сирийской армии («Силы Тигра») Сухейля аль-Хасана, которого поддерживает Россия и который присутствовал на встречах с президентом Владимиром Путиным на базе Хмеймим в конце 2018 года.

На странице Национальных сил обороны в Facebook появилась публикация о том, что «Командующий „Сил Тигра“... крёстный отец воровства». Как отмечает влиятельная панарабская газета Asharq Al-Awsat, модераторы страницы ополчения также раскритиковали деятельность военачальника Рами аль-Табеля, который считается близким к Сухейлю аль-Хасану, и назвали его «дилером топливных поставок».

Национальные силы обороны — проправительственное ополчение, сформированное в 2012 году Тегераном по образцу иранского ополчения «Басидж» для борьбы с оппозицией и радикалами в Сирии.

Как писал NEWS.ru, известность командира элитного подразделения разведки ВВС Сирии «Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана стала раздражать официальный Дамаск. В отношении автомобилей, приписанных к его подразделению, были введены ограничения: транспортные средства, курсировавшие по некоторым провинциям страны, занимались главным образом контрабандой. Между тем, Сухейль аль-Хасан был награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное оружие от министра обороны России Сергея Шойгу.