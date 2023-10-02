ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире в 2023 и 2024 году

Спрос на нефть в мире в этом и будущем году останется устойчивым и ожидается на уровне около 2,3 млн баррелей в сутки, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на конференции ADIPEC. По его словам, которые приводит ТАСС, основной прирост спроса придется на страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Азию и Ближний Восток.

Мы все еще видим спрос на нефть достаточно устойчивым в этом году, как и в прошлом году, по следующему году мы тоже довольно позитивны по мировому спросу, — сказал аль-Гайс.

Также он призвал продолжать инвестировать в нефтегазовый сектор, назвав этот вопрос ключевым.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2023 года пошлина на экспорт российской нефти увеличилась на $2,5 и составит $23,9 за тонну. В период с 15 августа по 14 сентября в среднем скидка на российскую нефть составила $11,58 за баррель.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается с ОПЕК+. По его словам Москва придерживается тех же договоренностей, что и ее партнеры. Перед этим вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России предложило ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено.