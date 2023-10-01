Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $23,9

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

С 1 октября пошлина на экспорт российской нефти увеличилась на $2,5 и составит $23,9 за тонну, следует из данных Министерства финансов. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции сырого нефтяного газа останется нулевой, а пошлина на кокс повысится на $0,2 до $1,5 за тонну.

В период с 15 августа по 14 сентября средняя цена на нефть Urals составила $77,03 за баррель, при этом котировки North Sea Dated (Brent датированный) были на уровне $88,61 за баррель. Это означает, что в среднем скидка на российскую нефть в течение этого периода составила $11,58 за баррель.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла также повысится с 1 октября на $0,7 до $7,1 за тонну, а на темные нефтепродукты вырастет на $2,5, достигнув $23,9 за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится на $0,7 до $7,1 за тонну, а на прямогонный бензин (нафту) — на $1,4 до $13,1 за тонну.

Росту котировок нефти также помогают данные по инфляции из Китая, сообщают аналитики Investing.com. Они укрепили надежды инвесторов на восстановление китайской экономики. В годовом выражении потребительские цены выросли на 0,1% после снижения на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как в месячном выражении темпы инфляции ускорились с 0,2% до 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.