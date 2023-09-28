Стало известно, ведет ли РФ переговоры с ОПЕК+ об увеличении экспорта нефти Песков: Россия не ведет переговоры с ОПЕК+ об увеличении экспорта нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается с ОПЕК+. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва придерживается тех же договоренностей, что и ее партнеры.

Нет, об этом речи не идет, мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК +, это же делают наши партнеры, — сказал Песков.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России предложило ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено. Кроме того, кабмин выступил с инициативой ограничить «серые» отправки нефти за границу для обеспечения долгосрочной балансировки рынка.

В начале сентября Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сообщил, что к концу четвертого квартала 2023 года глобальные запасы нефти могут уменьшиться на приблизительно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Аналитики полагают, что Это снижение станет самым значительным, по меньшей мере, с 2007 года.