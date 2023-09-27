Кабмин предложил запретить экспорт купленного на рынке топлива Новак: правительство предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива

Правительство России предложило ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено, заявил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, кабмин выступил с инициативой ограничить «серые» отправки нефти за границу для обеспечения долгосрочной балансировки рынка. Эти тезисы Новак озвучил на совещании президента России Владимира Путина с с членами Правительства, трансляция мероприятия велась на сайте Кремля.

Вице-премьер добавил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется. Он подчеркнул, что системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект. Новак также отметил, что новые инициативы правительства окажут пролонгированное влияние на рынок топлива в РФ.

Он также сообщил Путин о планах кабмина ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов. С экспортеров будет взиматься плата в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с тонны.

Ранее Правительство России внесло изменения в документ, устанавливающий временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Согласно тексту постановления, кабмин разрешил транспортировку топлива в другие страны, если соответствующий договор был заключен до введения запрета. Перевозкой ресурса будут заниматься «Транснефть» и РЖД.