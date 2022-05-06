Охальники у пирамид: арабский мир возмущён домогательствами к туристкам «Нет среди них мужчин, все они ослы» — так в соцсетях пишут о группе молодёжи, домогавшейся туристок в Гизе

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В арабских сетях завирусилось видео, на котором группа молодых египтян, в том числе дети, пристали к двум иностранкам у пирамид в Гизе. В ролике, успевшим набрать более 100 тыс. просмотров, видно, как юные любострастные потомки фараонов преследуют девушек, которые пытались от них сбежать. Некоторые особо дерзкие египтяне не упускали возможности делать с туристками селфи и пытались к ним прикоснуться.

Автор видео был крайне возмущён происходящим. Он снимал лица нарушителей порядка и говорил, что этот случай должен дойти до министра туризма Египта. Особое недовольство у него вызвал тот факт, что подобное происходит во время одного из главных мусульманских праздников — Ид аль-Фитр, когда арабы как никогда уделяют внимание религиозным обрядам.

Вот так египтяне ведут себя у пирамид. Вот так они пристают к иностранцам. Вот, что происходит во время Ид аль-Фитра. Я хочу, чтобы это видео дошло до министра туризма. Пусть он запретит египтянам подходит к пирамидам во время праздников, — негодовал за кадром автор съёмки.

На видео слышно, как один из молодых людей парирует обвинения снимавшего, говоря: «Ты делаешь это, чтобы понравиться этим девушкам».

В социальных сетях мнения арабов по поводу происшествия разошлись. Некоторые обвинили египтян и сказали, что для них это традиционное поведение. Другие, наоборот, встали на их защиту, говоря, что это единичный случай. Есть и те, кто прибегнул к традиционному для многих восточных обществ «виктимблеймингу» (перекладыванию вины на жертву).

«Египтяне очень утонченный народ. Надеемся, что слабохарактерные люди не начнут „ловить рыбу в мутной воде“, обобщая это событие на всех египтян», — прокомментировал видео пользователь запрещённой в России социальной сети Twitter Мохаммад Заир.

«Нет среди них мужчин. Все они ослы», — поделился своим мнением Омар.

«Все это неудивительно. Египет славится своими домогательствам. Почти у любого египтянина, который живёт в арабских странах, есть целое досье с домогательствами», — сказала Мона Али.

«Так этим туристкам и надо. Зачем надели такие шорты?» — написал пользователь под ником «@nas_ad».

После того как видео дошло до официальных лиц, силы безопасности заявили, что они заранее позаботились о том, чтобы в праздничные дни в туристических местах было больше патрулей, однако из-за большого скопления людей они не успели среагировать на инцидент.

В заявлении египетских служб безопасности также было сказано, что девушки не выдвинули никаких обвинений.

А что долг сил безопасности по обеспечению защиты и сохранения достоинства египтян и туристов начинается только после подачи жалобы? А как же роль пресечения того, что негативно влияет на репутацию страны, её экономику и показатели туризма? — выразил недовольство арабский журналист Мохамад Малкави.

Впрочем, Египет позже все же заявил, что, несмотря на отсутствие обвинений со стороны пострадавших, виновники всё равно будут найдены и наказаны по всей строгости закона. Туристическая полиция уже заявила, что установит личности тех, кто домогался девушек, а также попытается найти пострадавших.

Полиция Египта. Архивное фото Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

В последние годы сексуальные домогательства в Египте стали проблемой государственного масштаба, так как приставучие египтяне вредят имиджу страны. Участились случаи не только домогательств, но и похищений, а иногда даже изнасилований.

В инцидентах часто бывают замешана туристическая полиция, которая изначально и должна оберегать иностранцев от подобных происшествий. Впрочем, чаще всего виновниками оказываются сотрудники отелей, согласно исследованию Министерства туризма Египта. В исследовании также говорится, что чаще всего домогательства происходят в курортном городе Шарм-эш-Шейх на Красном море.

Еще в 2014 году крупные европейские туристические компании угрожали заморозить свою деятельность в Египте «в связи с участившимися случаями сексуальных домогательств после того, как делегаты более 150 туристических агентств в Шарм-эш-Шейхе получили жалобы от туристок».

Впрочем, нынешнее возмущение арабской общественности непристойными действиями, скорее всего, закончится ничем, как и все предыдущие возмущения такого рода. С домогательствами в той или иной форме в Египте сталкивались, вероятно, большинство побывавших там женщин. С 1990-х годов, когда активизировался массовый туризм ,и по сей день посольства разных стран пишут жалобы египетскому правительству, и ответственные лица неизменно высказывают возмущение и обещают разобраться. Однако маловероятно, что у них получится это сделать. Ну, в самом деле, что может отучить похотливого продавца папирусов распускать язык и руки? Разве что опасение лишиться того и другого после жалобы женщины...