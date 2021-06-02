В Израиле избран новый президент

Парламент Израиля тайным голосованием на пленарном заседании выбрал новым президентом страны Ицхака Герцога. Об этом сообщает израильское радио Kan.
В первом туре политик
Герцогу 60 лет. Он является главой Еврейского агентства по связям с диаспорой и репатриацией евреев в Израиль. Примечательно, что президентом страны был его отец Хаим Герцог (с 5 мая 1983-го по 13 мая 1993-го, умер в 1997 году).
Израиль — парламентская республика. За президентом закреплены церемониальные функции. Согласно законам страны, депутаты кнессета (парламента) избирают его на один семилетний срок.
Ранее оппозиция Израиля заявила об объединении усилий для смещения с поста премьера страны Биньямина Нетаньяху. Специальное заявление озвучил Нафтали Беннет, возглавляющий партию «Ямина». Он заявил, что присоединяется к коалиции, которая будет сформирована по итогам мартовских выборов лидером партии «Еш Атид» Яира Лапида. NEWS.ru разбирался в произошедшем. Это решение меняет ход игры и даёт повод говорить о конце карьеры «вечного» премьер-министра, если её не спасёт чудо.