В Израиле избран новый президент

https://static.news.ru/photo/d64c723e-c38a-11eb-a0f2-96000091f725_660.jpg Ицхак Герцог Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Израиля тайным голосованием на пленарном заседании выбрал новым президентом страны Ицхака Герцога. Об этом сообщает израильское радио Kan.

В первом туре политик набрал 87 голосов депутатов из 120 при необходимом минимуме в 61 голос. Герцог сменит на посту Реувена Ривлина. Это произойдёт в конце первой декады июля.

Герцогу 60 лет. Он является главой Еврейского агентства по связям с диаспорой и репатриацией евреев в Израиль. Примечательно, что президентом страны был его отец Хаим Герцог (с 5 мая 1983-го по 13 мая 1993-го, умер в 1997 году).

Израиль — парламентская республика. За президентом закреплены церемониальные функции. Согласно законам страны, депутаты кнессета (парламента) избирают его на один семилетний срок.

Ранее оппозиция Израиля заявила об объединении усилий для смещения с поста премьера страны Биньямина Нетаньяху. Специальное заявление озвучил Нафтали Беннет, возглавляющий партию «Ямина». Он заявил, что присоединяется к коалиции, которая будет сформирована по итогам мартовских выборов лидером партии «Еш Атид» Яира Лапида. NEWS.ru разбирался в произошедшем. Это решение меняет ход игры и даёт повод говорить о конце карьеры «вечного» премьер-министра, если её не спасёт чудо.